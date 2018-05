Toni: “Il dopo Sarri sarà difficile”

Luca Toni ha concesso un’intervista a RMC SPORT. L’ex attaccante campione del mondo ha fatto il punto sul nuovo tecnico del Napoli: Carlo Ancelotti. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Credo che con l’arrivo di Ancelotti, De Laurentiis voglia fare il salto di qualità. Il dopo Sarri sarà difficile, il tecnico toscano ha dato una grande impronta alla sua squadra. Non credo che arriveranno tanti campioni ma potrebbero essere presi dei big senza cedere troppe pedine importanti. Non andare ai mondiali è stata una tragedia per l’Italia calcistica. Dobbiamo ripartire dai settori giovanili e dai giocatori italiani”.