Fantacalcio: cosa può dare Pastore in Serie A

La stagione 2018-19 è cominciata. Tutti i fantallenatori stanno già pensando ai calciatori da inserire nella rosa del prossimo fantacalcio.

Il campionato 2018-19 è cominciato. Alcune leghe hanno già fatto l’asta. Gli appassionati di fantacalcio stanno sfruttando le prime giornate per studiare alcuni giocatori da inserire in rosa. Il campionato italiano sembra essere tornato appetibile per i grandi giocatori.

Pastore cambia squadra, si trasferisce alla Roma

Javier Matias Pastore è un trequartista argentino nato a Cordoba il 20 giugno 1989. La sua ultima esperienza professionale è stata svolta a Parigi in una squadra che ha l’ambizione di rivoluzionare le gerarchie del calcio europeo ma che finora ha dovuto fare il conto con le super potenze storiche tra cui Real Madrid e Barcellona.

Pastore si trasferì al Paris Saint Germain dal Palermo il 6 agosto del 2011 per una cifra complessiva di 43 milioni di euro. Un trasferimento che costituisce il diciassettesimo acquisto più pagato nella storia del calcio sino a quella data. Pastore firma un contratto di 4 milioni di euro all’anno più 1 milione di bonus: è il calciatore più pagato in Francia.

Pastore passa al PSG dopo una stagione brillante a Palermo nel 2010-2011 durante la quale segna 11 gol in campionato ed incanta per la sua classe sopraffina. Sfiora il successo in Coppa Italia, perde contro l’Inter solo in finale per 3-1. A Parigi totalizza 263 presenze e 43 gol. La sensazione è che il suo enorme talento non sia del tutto sbocciato in Francia.

Cosa può dare Pastore al fantacalcio

Monchi dopo averlo portato a Roma ha dichiarato: “Pastore è il giocatore con più qualità preso in carriera”. Queste parole fanno intendere quanto la società giallorossa punta sul fantasista argentino nelle prossime stagioni. L’ex Palermo può far compiere un salto di qualità alla squadra del tecnico Di Francesco.

L’allenatore sembra essere orientato a far giocare Pastore da interno di centrocampo, probabilmente perché ha in mente moduli che non prevedono trequartisti. Il suo stesso destino è toccato lo scorso anno a Nainggolan, il quale ha dato un ottimo contributo alla squadra ma ha pagato in termini fantacalcistici poiché ha segnato di meno.

I fantallenatori che puntano sull’argentino sanno che potrebbe essere una ciliegina nella fantarosa. Pastore ha già dimostrato di gradire la Serie A e la sua accresciuta maturità rispetto a Palermo potrebbe farlo rendere al meglio. C’è da sottolineare che, mentre in Sicilia era il fulcro del gioco e non era costretto alla Champions League, alla Roma troverà condizioni differenti: la Roma ha tante stelle in squadra e gioca una competizione importante a livello europeo. Il budget da spendere per lui è il 7-8%. Javier potrebbe fare la differenza ma il suo acquisto durante l’asta non sarà semplice, è il classico giocatore che piace a tutti. Pastore un argentino che torna in Italia per far sorridere i fantallenatori!