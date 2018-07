La nuova maglia Kombat domina il nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro

La maglia Kombat del Napoli e la sua presentazione dominano il nono giorno di ritiro del Napoli a Dimaro: il riepilogo della giornata

È stata la Val di Sole la location d’eccezione per il lancio della nuova maglia del Napoli Kombat 2019. La novità è stata presentata alle 14 nella rete globale di internet e poi è stata materialmente svelata a Dimaro-Folgarida, prima a Piazza Madonna della Pace (sede di tutti gli appuntamenti ufficiali collaterali al ritiro della squadra azzurra) e poi allo stadio di Carciato nell’incontro di Alessandro Formisano (Head of operations Ssc Napoli) e Luigi De Laurentiis con la stampa.

Per l’occasione il Napoli ha sviluppato una campagna di comunicazione che ha unito attività digitali sui social con alcune intuizioni sia a Dimaro – Folgarida sia a Napoli, con degli indizi che presentavano la nuova maglia anche con l’ausilio della data della presentazione.

Così nel primo pomeriggio dalla facciata della vecchia canonica di Dimaro è stato calato il maxi telone con la riproduzione della nuova maglia del Napoli. Un palcoscenico da vera Star. Sulla maglia emerge il volto di una pantera ruggente mentre la pelle dei rettili ispira la texture della maglia dei portieri, che sul dorso espone la testa di un serpente.

La nuova divisa punta ad ispirare anche aggressività nel gioco, con gli occhi della pantera che trasmettano ulteriore grinta agli azzurri. “Abbiamo sempre fatto parlare della maglia con idee innovative come camouflage e denim – hanno spiegato Alessandro Formisano e Luigi De Laurentiis nell’incontro con la stampa allo stadio di Carciato -. Abbiamo lavorato in sinergia totale con la Kappa, individuando location specifiche per la distribuzione e facendo una massiccia campagna digitale per favorire la diffusione virale dell’iniziativa. L’attività di “teaser” per il lancio della maglia con il graffito degli artigli ha fatto molto discutere ed ha avuto successo. Il video di lancio del prodotto rappresenta i nostri calciatori immersi metaforicamente nella giungla di campionato e Champions con una grinta da animali graffianti. Da oggi la maglia può essere acquistata anche su Amazon. La nuova divisa sarà già indossata dalla squadra nell’amichevole di Trento contro il Carpi”.

Il Trentino ospiterà così anche la prima apparizione ufficiale della maglia prevista nell’incontro il Carpi, l’esordio della divisa con il ruggito della pantera per spaventare gli avversari.

La nuova divisa è già in vendita nello store ufficiale del Napoli all’esterno del campo di Carciato, sul web store, nei negozi al centro Commerciale Campania e alla stazione centrale di Napoli.

In campo è proseguito anche oggi il classico lavoro sulle due fasi con tanti esercizi sul possesso palla, il classico torello per valorizzare la qualità del palleggio nel corto. Un allenamento breve ma intenso durante il quale il tecnico Ancelotti ha chiesto ai giocatori di alzare i ritmi. Continua il focus sui centrocampisti impegnati a lanciare la palla da circa 20 metri di porte piccole simili a quelle utilizzare dai bambini in spiaggia. Si è visto Hamsik correre come un forsennato nel nuovo suolo di registra davanti alla difesa. Nel pomeriggio riposo, domani doppio allenamento e in serata l’atteso incontro in Piazza Madonna della Pace a Dimaro (ore 21.15) con quattro giocatori.

Fonte: Nicer