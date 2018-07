Napoli-Chievo: stasera antipasto di Serie A al Briamasco di Trento

Sarà la sfida di stasera contro il Chievo Verona a chiudere la serie di amichevoli del Napoli nel corso del ritiro precampionato in Trentino, Dopo le sfide contro il Gozzano (Lega Pro) e il Carpi (serie B), la squadra di Ancelotti sarà protagonista oggi alle 21 allo Stadio Briamasco di Trento in quello che si può considerare un vero e proprio antipasto di Serie A.

Si alza dunque il livello del test per gli uomini di Carlo Ancelotti; la partita sarà un’occasione per verificare la crescita della squadra, la capacità di impostare le due fasi alzando i ritmi contro un avversario di categoria, che il Napoli affronterà in campionato il 25 novembre al San Paolo (ritorno al Bentegodi il prossimo 14 aprile). Lo scorso anno l’amichevole finì 1-1 con gol di Ounas (nella foto l’esultanza della stagione scorsa a Trento, ndr).

Oltre a Meret, Ghoulam e Younes, Ancelotti dovrà rinunciare a Zielinski che ha rimediato in allenamento una distorsione alla caviglia destra che lo terrà lontano dal terreno di gioco per circa due settimane. Non dovrebbe essere del match anche Callejon che da tre giorni non s’allena in gruppo a causa di una leggera infiammazione al tendine del ginocchio destro e stamane ha svolto solo lavoro differenziato in palestra. Rispetto alla squadra che ha affrontato il Carpi, ci sarà qualche cambio di formazione: scenderanno in campo per la prima volta Koulibaly e Milik, caricato dalle parole in conferenza stampa di Ancelotti.

In porta ci sarà Karnezis; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Luperto dovrebbero comporre la linea difensiva, Rog, Hamsik e Fabian Ruiz potrebbero formare la mediana, Verdi, Milik e Insigne comporranno il tridente d’attacco per far male alla difesa del Chievo di mister Lorenzo D’Anna. Ancelotti ha in mente di valutare tutti gli elementi a sua disposizione sperimentando magari delle innovazioni tattiche, come avvenuto nel finale della sfida contro il Carpi; logico dunque attendersi una girandola di cambi. È atteso anche il debutto di Mario Rui, che dovrebbe entrare nel corso della ripresa perché ha ancora pochi allenamenti nelle gambe.

Il Chievo Verona ha terminato lo scorso 14 Luglio il ritiro a Pejo, in Val di Sole, e sta continuando la preparazione a Veronello in vista della prima giornata di campionato, quando affronterà la Juventus. D’Anna rinuncerà al terzino sinistro Jaroszynski, che ha rimediato dei problemi muscolari, in quella posizione dovrebbe essere adattato Cacciatore. In porta giocherà Sorrentino, D’Anna in difesa è pronto a schierare De Paoli, Tomovic, Bani e Cacciatore; Kiyine, Radovanovic e Hetemaj agiranno in mediana con Birsa e Giaccherini alle spalle dell’ex Lazio Djordjevic, in vantaggio su Stepinski, autore del gol del momentaneo vantaggio clivense nell’ultima gara al San Paolo prima della rimonta targata Milik-Diawara. Il Napoli ritroverà anche l’ex Giaccherini, che ha vissuto con il club azzurro anche due ritiri a Dimaro.

I biglietti per Napoli-Chievo (calcio d’inizio alle 21.00 allo stadio Briamasco di Trento) sono acquistabili su Internet (bit.ly/Amichevoli-Ritiro-SSC- Napoli), presso l’ufficio Informazioni di Dimaro e direttamente allo stadio prima della partita. Per i tifosi vi è anche la possibilità di prenotare il servizio di Bus Navetta di andata e ritorno dalla Val di Sole allo stadio Briamasco tramite l’Agenzia Campo Base