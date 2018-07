Pastorello: “Non il miglior inizio per Meret, ma può esserci contro la Lazio”

Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è stato intervistato oggi su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare del recupero del suo assistito dall’infortunio al braccio durante il ritiro del Napoli. Queste le sue parole sintetizzate dalla nostra redazione per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Non è stato l’inizio migliore per Alex, né quello che avremmo sperato, sono purtroppo cose che succedono. Peccato perché era una cosa evitabile, purtroppo l’esuberanza del giovane attaccante ha causato questo infortunio, ma sono cose che capitano. Le tempistiche sono state tutte rispettate, teoricamente può essere già disponibile alla prima di campionato. L’infortunio è stato meno grave di quello che avrebbe potuto essere, ha già ripreso a fare tutta una serie di lavori anche col gesso, in fin dei conti ha perso solo 15 giorni, ha comunque lavorato con continuità.

Morde il freno per esserci contro la Lazio, poi sarà il mister a decidere: se riterrà più opportuno non rischiare non ci saranno problemi. Abbiamo scelto Napoli perché è stato il club che più fortemente lo ha voluto, è un progetto di lungo raggio, quindi non sarà una prima partita a cambiare questo tipo di scenario. Diamogli il tempo necessario per recuperare bene, poi lo ammireremo all’opera per molte partite. L’ambientamento è stato facilissimo, lo spogliatoio è composto da ragazzi per bene, tutti abbastanza giovani, alcuni poi già li conosceva in Nazionale, poi la possibilità di poter imparare da un allenatore come Ancelotti è stata determinante.

Il Napoli sta cercando un altro portiere? Il Napoli è libero di scegliere chi vuole e fare tutte le valutazioni del caso, Alex è talmente forte che la cosa non ci preoccupa, è giovane, non ha ancora molta esperienza, ma ha qualità importanti”.