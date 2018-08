De Laurentiis a Bari: “Proviamo a tornare in Serie A. Non posso preoccuparmi dei dissidenti, il calcio è cambiato”

Le parole del presidente De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione del progetto del Bari.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è recato oggi a Bari per la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sportivo legato alla squadra del capoluogo pugliese. De Laurentiis ha ricevuto dalle mani del Sindaco Decaro il titolo sportivo della squadra che ripartirà dalla Serie D e ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Di seguito una sintesi delle parole più rilevanti del patron azzurro redatta da NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Grazie al sindaco per la fiducia accordata alla mia persona e al mio gruppo. Quando mi hanno informato del Bari ero in ritiro a Dimaro. Mi ha chiamato il sindaco, non abbiamo avuto un rapporto semplice. Ci siamo parlati, ci siamo trovati e ho detto che non posso fare un insieme tra Napoli e Bari. Il Bari ha la sua storia, rappresenta un territorio che ho sempre amato. Napoli ha altra storia e rappresenta un’altra terra che amo. Il Bari ha una storia composta, lunga, di 110 anni. In questi anni ci sono state stagioni belle e altre meno belle. Vogliamo una cavalcata rapida per provare a tornare in Serie A. Vogliamo lavorare sulle regole che non permettono di avere due squadre in A con la stessa proprietà. Vogliamo un cambiamento epocale.

Il Bari non sarà mai un’appendice del Napoli. Per fugare questo problema, ho convinto in due giorni mio figlio Luigi a darmi una risposta sul Bari. Lui non s’è mai interessato al calcio. La famiglia De Laurentiis ci mette la faccia, non so quante cordate interessate hanno messo la faccia in prima persona. Questa mattina alle 6.45 ho cominciato a parlare con Giuntoli. Ho già trovato il nome per il vivaio, che è Filippo Galli, che viene dal Milan. Bisogna partire dal concetto che Napoli e Bari sono due mondi diversi, due culture diverse, due situazioni diverse. Da rispettare ugualmente per fare bene. Al sud non c’è impresa. Manca la cultura politica, se ricordate il Trentino negli anni ’30 era una delle regioni più depresse d’Europa. Ho sempre detto che qui c’è potenziale, bisogna sfruttarlo. Mi piacerebbe a livello politico creare delle opportunità per il sud che possano portare Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia a imporsi.

Stadio? Ciò che è stato progettato nel 1990 da Renzo Piano potrebbe non rispondere alle nuove regole che il calcio richiede. Il calcio cambia, persino per le riprese tv. C’è bisogno di entrarci con l’occhio calcistico. Devo immaginare la Serie A, poi se la potrò fare io col cambio della legge bene, oppure se non potrò farla io dovrò consegnarla a chi non ha un’altra squadra, e devo consegnargli qualcosa che resti per la città di Bari.

Da Napoli mi hanno fatto i complimenti, il cellulare è esploso. I tifosi veri, fuori Napoli, sono 40 milioni di persone. I tifosi del Napoli, come seconda squadra, sono 120 milioni. Non mi posso preoccupare dei dissidenti, che vengono allo stadio e che potrebbero non condividere le modalità, perché hanno ancora un concetto di possesso che non appartiene più al calcio di oggi.

Per vent’anni in Lega non siamo stati capaci di fare uno statuto corretto. L’arrivo di Miccichè può cambiare la situazione. Personalmente sono contrario alle seconde squadre, è una scelta che serve solo alle Juventus. Io volevo fare l’Under 23, sarebbe più utile, su 30 giocatori qualcuno può giocare lì. Avevo intenzione di prelevare una squadra in Belgio e in Portogallo, dove non ci sono limiti per gli extracomunitari, un’altra stupidata di Tavecchio e Lotito.

Bisogna lavorare per riportare il Bari in Serie A, ma non secondo le solite regole, bisogna cercare di rivoluzionarle. Bisogna provare a utilizzare una visione di calcio moderna, che possa coinvolgere i più e i meno abbienti. I colori saranno certamente il bianco e il rosso, colori delle crociate e della lotta. Avevo chiesto a Reja di darmi una mano con il settore giovanile del Napoli. Gli ho chiesto di allenare il Bari, ci risentiremo oggi. In caso, però, ho già delle alternative. Bari è una città che amo. È uno dei tanti posti italiani che stordisce per la sua bellezza. Non voglio fare paragoni tra Napoli e Bari. Napoli è Napoli, Bari è Bari”.