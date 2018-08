Ag. Hysaj: “Purtroppo gli è stata negata la possibilità di andare al Chelsea”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto a RMC Sport Network. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Grassi? Il Parma lo segue dall’inizio, lo vuole a tutti i costi e stiamo lavorando affinché si realizzi. Normalmente serve ancora tempo. Juventus, Inter, Roma, Milan hanno fatto un grande mercato. Il Napoli e la Lazio poco perché erano già squadre importanti, hanno mosso soprattutto quelle di alta classifica. Mi aspettavo molto di più da altre ma le prime 5-6 hanno portato campioni che in Italia non arrivavano da tanti anni. Per Elseid stavamo parlando del trasferimento al Chelsea, poi si è completato il trasferimento di Sarri e purtroppo gli è stata negata la possibilità di andare. Ne stavamo parlando da mesi, per far sì che si concretizzasse l’opportunità. Su Mario Rui mi spiace che si pensi che sia un’alternativa: è andato ai Mondiali, ha dimostrato di essere di grandissimo livello e farà ancora meglio. Il rinnovo di Hysaj? Non abbiamo questa fretta. Elseid avrà solo due anni di contratto, la fretta dovrà essere quella del Napoli. A fine stagione, quando avrà due anni, ne parleremo, ma siamo a disposizione anche adesso. Gabriel e Bardi in ottica Napoli? Il Napoli scioglierà le riserve sul portiere dopo il 10 agosto. Bardi potrebbe andare in prestito. Gabriel è più complicata: non vogliamo rinnovare col Milan, non ci sarà un progetto in rossonero e ha un solo anno di contratto. Se il Napoli volesse prenderlo, andrebbe solo come secondo di Meret e non con altri ruoli”.