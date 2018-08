Juve Stabia, ceduto l’attaccante Lorenzo Sorrentino alla Lucchese

La Juve Stabia che domani sera affronterà al “Bentegodi” alle 20:30 il Verona per il secondo turno di Coppa Italia, continua a muoversi sul mercato sia in entrata che in uscita. Dopo gli acquisti ufficializzati di Schiavi, El Ouazni, Carlini ed Elia, ieri è stato ceduto alla Lucchese l’attaccante Lorenzo Sorrentino (in gol nella gara interna contro la Paganese) in prestito con diritto di riscatto. E’ stata la stessa società toscana ad ufficializzare l’acquisto di Sorrentino con una nota ufficiale: “La A.S. Lucchese Libertas comunica di aver acquisito in prestito, con diritto di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Sorrentino, attaccante classe ’95 in arrivo dalla Juve Stabia. Sorrentino ha vestito, tra le altre, anche le maglie di Rieti e Sambenedettese tra Serie D e C. La società annuncia inoltre di aver ceduto a titolo definitivo, alla Virtus Entella, il diritto alle prestazioni sportive del giovane Mattia Chiriaco”.