Liverpool-Napoli: le formazioni ufficiali delle squadre

Amichevole internazionale di lusso stasera allo stadio “Aviva” di Dublino. Il Napoli con le assenze di Ghoulam, Mertens, Meret e Zielinski contro il Liverpool finalista dell’ultima Champions League poi persa contro il Real Madrid di Zidane. Due grandi tecnici a confronto, Klopp e Ancelotti che rappresentano il gotha del calcio mondiale a livello di club. Ci sono tutti gli ingredienti quindi per una gustosa partita ricca di significati e importante in quanto il Napoli inizierà il campionato il 18 luglio a Roma contro la Lazio, mentre per il Liverpool la Premier inizierà già il 12 agosto con il debutto contro il West Ham. Di seguito le formazione ufficiali delle due squadre:

NAPOLI (4-3-2-1) : Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Luperto; Allan, Hamsik, Fabiàn; Callejon, Milik, Insigne

LIVERPOOL (4-2-3-1) : Alisson; Clyne, Gomez, Van Dijk, Robertson; Wjnaldum, Milner; Keita, Salah, Mane; Firmino