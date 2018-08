Napoli e Lazio ad una settimana dalla sfida di inizio campionato

Dopo il ko in amichevole con il Wolfsburg il Napoli torna a casa, Ancelotti ha concesso due giorni di riposo alla squadra quindi gli azzurri si ritroveranno martedì pomeriggio a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista del’esordio in campionato con la Lazio di Simone Inzaghi all’Olimpico di Roma.

Il club capitolino, invece, giocherà oggi contro il Borussia Dortmund la gara amichevole che metterà fine al ritiro in Germania. Per Inzaghi sarà l’occasione giusta per provare la squadra anti Napoli.