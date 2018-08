La SSC Napoli: “Molto positivo il gol di Milik che cresce in maniera esponenziale”

Al termine di Wofsburg-Napoli terminata con la vittoria dei tedeschi per 3-1, la SSC Napoli ha così commentato sul proprio sito ufficiale l’inattesa sconfitta di stasera: “Il Napoli chiude il tris di amichevoli internazionali perdendo contro il Wolfsburg in Germania. Al di là del risultato, di relativo spessore in questo momento della stagione, gli azzurri avrebbero certamente meritato di segnare altre reti per le occasioni create. Di molto positivo c’è il gol di Milik e la prestazione di Arek che cresce in maniera esponenziale. Si riparte da questa certezza e da un Napoli che in fase propositiva ha davvero ritrovato il suo bomber. Adesso si torna in Italia e si comincia a fare sul serio. Tra esattamente una settimana si va nella Capitale, sponda Lazio. Comincia il conto alla rovescia, la Serie A taglierà il nastro, la nuova avventura azzurra sta per iniziare…”.