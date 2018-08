Domani la squadra torna a Castel Volturno, Ancelotti e il Napoli verso il debutto in campionato

Il Napoli farà il suo ritorno al centro tecnico di Castel Volturno nella giornata di domani. Dopo due giorni di riposo, mister Ancelotti, lo staff tecnico e tutti i giocatori si ritroveranno per preparare la prima sfida di campionato, sabato sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Sarà l’occasione per i tesserati azzurri per apprezzare i lavori di adeguamento delle strutture del club che sono andati avanti per tutta l’estate. Non si esclude che domani al centro tecnico possa essere presente anche De Laurentiis per dare il benvenuto e controllare che tutto sia in ordine.

Alcune indiscrezioni parlano di un Ancelotti insoddisfatto dei movimenti difensivi della squadra nell’amichevole contro il Wolfsburg, sopratutto di quelli da cui sono scaturiti il secondo e il terzo goal dei tedeschi. La squadra, finché ha mantenuto alta la concentrazione e non ha offerto occasioni, ha comunque concesso poco, anche se per costruire si è dovuta affidare a chi è subentrato dalla panchina all’inizio della ripresa.

Comincia quindi una settimana estremamente delicata: sia per le scelte di campo, relative agli uomini da schierare titolari contro la Lazio, sia rispetto alle scelte sul mercato. Inglese in partenza in direzione Parma assottiglia le scelte in attacco, e anche Grassi e Tonelli dovrebbero lasciare il gruppo. Arriverà qualcuno a risollevare gli umori della piazza e a dare nuova fiducia all’intero gruppo?