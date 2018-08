Lazio-Napoli, Inzaghi già in emergenza? Centrocampo falcidiato da squalifiche e infortuni

Anche la Lazio comincia la settimana che porta alla prima sfida di campionato contro il Napoli: il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare a meno dei tre squalificati dell’ultima della scorsa stagione, Leiva, Lulic e Patric. Ma se l’assenza dei tre calciatori era messa in previsione fin dalla fine dello scorso campionato, meno prevedibile era che uno degli acquisti di spessore del club biancoceleste, il centrocampista Berisha prelevato dal Red Bull Salisburgo, potesse essere infortunato.

Berisha è infatti fermo ai box da quasi due settimane per una lesione muscolare alla coscia sinistra e oggi è stato sottoposto a una risonanza magnetica che ne definirà le possibilità di recupero entro sabato sera. A mancare per infortunio sarà anche Murgia, che si è rotto un dito del piede durante il ritiro estivo. Reparto di centrocampo quindi decimato, con i soli Badelj (altro nuovo arrivo) e Parolo disponibili nei ruoli centrali della mediana.

Nell’ultimo impegno amichevole di ieri la Lazio ha perso per 1-0 contro il Borussia Dortmund, squadra battuta 3-1 dal Napoli pochi giorni fa. La rete della sconfitta è arrivata su una sfortunata deviazione di Radu su tiro di Reus. Contro i gialloneri il calciatore maggiormente in difficoltà è parso Durmisi: con Wallace ha lasciato il campo all’intervallo con Inzaghi che ha parzialmente ridisegnato la squadra con gli ingressi di Caceres e Luiz Felipe.

Su questi quattro uomini gireranno probabilmente i dubbi di Inzaghi in vista della sfida al Napoli, mentre per il resto la squadra vista in campo contro i tedeschi potrebbe essere la stessa che affronterà il Napoligli azzurri: un 3-5-2 formato da Strakosha; Wallace (Caceres?), Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi (Luiz Felipe); Luis Alberto, Immobile. C’è però da aspettare il termine del calciomercato: Milinkovic-Savic è al centro di clamorose voci che lo potrebbero portare al Milan o al Real Madrid, squadre per le quali pare aver già dato l’assenso.