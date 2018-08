Allenamento pomeridiano per il Napoli a Castel Volturno in vista della Lazio

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il debutto in Serie A contro la Lazio nell’anticipo di sabato all’Olimpico.

La squadra in avvio ha svolto esercizi di prevenzione in palestra. Di seguito riscaldamento a secco sul campo 1. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che distribuiti sulle due metà campo sono stati impegnati in lavoro tecnico con sagome.

Poi allenamento tecnico tattico a tutto campo. Chiusura con possesso palla e partita a campo ridotto.

Domani seduta pomeridiana.

