Marino: “La mia griglia è: Juve, Inter, Napoli”

L’ex direttore sportivo del Napoli Marino ha concesso un’intervista a Tuttosport. Marino ha fatto la classifica dei migliori colpi di mercato di questa estate. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Da dirigente l’operazione che mi è piaciuta di più è stata quella condotta dalla Juventus per Cristiano Ronaldo, ho apprezzato il coraggio dell’investimento tecnico e di marketing. Al secondo posto metto De Vrij a parametro zero all’Inter e Piatek al Genoa. Per chiudere in bellezza servirebbe un grande colpo del Napoli, magari Balotelli.

Cristiano Ronaldo può superare il record di Higuain di 36 reti. La mia griglia è Juve, Inter, Napoli, Milan Roma e Lazio”.