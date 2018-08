Numeri & curiosità di Lazio – Napoli

Domani alle ore 18:00 con Chievo Verona – Juventus prenderà ufficialmente il via il 117° campionato di calcio della seria A (87° a girone unico). Il Napoli, invece, farà il suo debutto, sempre domani, con l’anticipo serale delle ore 20:30 affrontando allo stadio Olimpico di Roma i biancocelesti della Lazio, la cui fondazione risale al 9 gennaio 1900.

La Lazio è una delle più antiche società d’Italia, dopo aver ricevuto nel 1967 la Stella d’Oro al Merito Sportivo nel 2002 ha ricevuto dal CONI il Collare d’Oro al Merito Sportivo, un riconoscimento concesso ai club di calcio con più di 100 anni di storia. Come i partenopei anche i biancocelesti si sono laureati 2 volte campioni d’Italia: 1974 e 2000.

La prima volta che il Napoli e la Lazio si sono affrontate in serie A risale al 19 gennaio 1930 in occasione della 14^ giornata del torneo 1929/1930. La partita, giocata allo stadio Rondinella di Roma, si concluse con la vittoria dei partenopei con il risultato di 2-0 (5° Mihalich, 10° A. Sallustro).

In totale sono 124 le partite in serie A tra la Lazio e il Napoli. Il tabellino è favorevole ai partenopei con 47 vittorie contro le 36 della Lazio, 41 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Nel corso di questi 124 match sono stati totalizzati 319 gol: 171 il Napoli, 148 la Lazio.

Nei 62 incontri disputati a Roma il tabellino è invece favorevole alla squadra capitolina con 26 vittorie, 19 pareggi, 17 sconfitte, 85 gol fatti e 69 subiti.

Negli ultimi 10 incontri disputati allo Stadio Olimpico i partenopei hanno ottenuto 2 sconfitte, 2 pareggi e 6 vittorie, di cui 5 negli ultimi 5 match.

La più recente affermazione della Lazio in casa contro il Napoli risale al 7 aprile 2012 in occasione della 31^ giornata del torneo 2011/12. Al triplice fischio l’incontro terminò con la vittoria della Lazio con il risultato di 3-1(9° Candreva [L], 34° Pandev [N], 68° Mauria [L] 81° rig. Ledesma [L]).

L’ultima vittoria del Napoli allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio risale invece alla 5^ giornata del torneo 2017/18, esattamente allo scorso 20 settembre. Al 90° l’incontrò terminò 4 -1 a favore del Napoli (30′ de Vrij [L], 54′ Koulibaly [N], 56′ Callejon [L], 59′ Mertens [L], 90′ + 2 rig. Jorginho [N]).

L’ultima volta che le due squadre si sono invece divise la posta in palio sul campo della Lazio risale invece al 9 febbraio 2013, anticipo serale della 24^ giornata del torneo 2012/13. In quella occasione l’incontro terminò 1-1 (11° Floccari [L], 87° Campagnaro [N]).

Nel match di domani non ci saranno ex in campo.

La partita sarà diretta dall’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno, assistito da Manganelli e Valeriani. Gli arbitri addetti al Var saranno Rocchi e Di Liberatore, mentre Manganiello sarà il quarto uomo.