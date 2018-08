Ospina in viaggio con la squadra verso Roma. Mistero sull’ufficialità del trasferimento

David Ospina è partito insieme alla squadra azzurra verso Roma: il Napoli è appena salito sul FrecciaRossa che lo porterà dal capoluogo partenopeo alla capitale in vista di Lazio-Napoli, esordio di domani nella Serie A 2018/19. Come noto, Ospina è il portiere scelto dal Napoli per completare il reparto, ma la sua assenza dai convocati di stamattina per la trasferta romana ha alzato un piccolo polverone.

Non è ancora infatti arrivata l’ufficialità del trasferimento: a meno di due ore dal termine bisogna fare presto. Certo, la presenza del giocatore in gruppo con la squadra, e in divisa sociale, lascia pochi dubbi sul futuro del calciatore. Lo si può notare in primo piano nella foto scattata alla Stazione Centrale di Napoli pochi minuti. Insomma, Ospina sarà un giocatore del Napoli e dovrebbe anche essere a disposizione all’Olimpico, magari con una rettifica sull’elenco dei convocati. I tempi biblici del Napoli, e una comunicazione farraginosa, rendono però sempre tutto più complicato che altrove.