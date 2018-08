ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – L’allenatore Giuseppe Sannino ha rilasciato un’intervista in esclusiva a NapoliSoccer.NET, in cui ha parlato di Lazio-Napoli. Con l’allenatore campano abbiamo anche parlato del nuovo ciclo targato Carlo Ancelotti e del nuovo ruolo di Marek Hamsik. Di seguito l’intervista completa.

Prima di campionato: Lazio-Napoli, che gara ci dobbiamo aspettare?

“È la prima partita del campionato ed è aperta a qualsiasi risultato. L’equilibrio regna forte ad inizio campionato e giocandosi subito dopo la chiusura del mercato potrebbero esserci problematiche per i tecnici. Per quanto riguarda la Lazio – sostiene Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – è una squadra collaudata che gioca a memoria, anche se ha perso De Vrij dietro. Il Napoli invece è tutto da scoprire sotto l’aspetto della mentalità che Ancelotti vorrà dare alla squadra. È una partita aperta ad ogni risultato, con tanti giocatori di qualità in campo”.

Come si aspetta il Napoli, 4-3-3 o 4-3-2-1?

“Credo che Ancelotti proverà il solito modulo che fin qui ha provato. Si partirà con il 4-3-3 ma vuole che i due esterni si accentrino più sotto la punta. Schiererà Hamsik davanti alla difesa, sperando di avere un’altra geniale intuizione come ha fatto con Pirlo. Sono tutte chiacchiere che possiamo fare ora – ricorda Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – ma sono certo che il primo Napoli che farà vedere sarà quello con le idee dell’anno scorso. Ancelotti è una persona intelligente e per questo motivo adotterà il 4-3-3 classico; perché sa che con quel modulo ci sono più conoscenze assorbite dalla squadra e dai giocatori”.

Come vede Hamsik in quel ruolo?

“Hamsik è un giocatore intelligente e di grande esperienza. Se l’anno scorso è stato il giocatore più sostituito del Napoli, un motivo ci sarà stato. Con la sua esperienza e con la bacchetta che Ancelotti gli vuole dare in mano, credo che in questi ultimi anni della carriera possa diventare un giocatore importante in quel ruolo. La cosa importante – afferma Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – è che Hamsik faccio suo questo ruolo mentalmente. Per un giocatore è importante assorbire mentalmente un ruolo, se lo fa suo nella testa assimilerà bene quei movimenti e diventerà un giocatore importante anche lì. Hamsik, sull’aspetto dell’intelligenza calcistica, ha pochi paragoni, e se Ancelotti lo ha provato in quel ruolo è perché lo vede lì e sono certo che farà il suo”.

Come vede la fase difensiva del Napoli di Ancelotti?

“Il Napoli di Sarri giocava prettamente per il possesso palla, ed arrivava in porta attraverso il gioco palla a terra, fraseggio e tanti passaggi. Ancelotti vorrà essere più veloce nell’arrivare sotto la porta avversaria. Gli equilibri non sono quelli dell’anno scorso, la squadra non sarà compatta nei 30 metri; dato che per le ripartenze che Ancelotti vuole fare sarà difficile avere una squadra compatta nei 30 metri. In queste situazioni se perdi palla si aprono degli spazi. Per evitare che accada ciò – spiega Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – Ancelotti ha bisogno di tempo per rodare la squadra e mettere in ordine determinati meccanismi. Se ricordiamo bene anche Sarri ebbe bisogno di tempo per rodare la squadra ed assorbire determinati meccanismi che l’hanno portato ad essere apprezzato in Italia, anche se poi la bacheca del Napoli è rimasta vuota. Ancelotti è stato apprezzato ovunque sia andato e Cristiano Ronaldo lo ha definito un grandissimo tecnico, e per questo sono certo che farà bene anche a Napoli”.

Cosa c’è nel suo futuro?

“In questo momento aspetto, il calcio è fatto anche di questi cicli. Vent’anni fa avevo 40 anni, adesso ne ho sessanta e ci sono tanti giovani che spingono… L’allenatore è la categoria più debole del calcio e le società investono sempre poco. È facile cambiare; perciò si parte sempre con un giovane e se poi i risultati non arrivano, strada facendo si cambiano e si prendono persone in grado di mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze. Nel calcio – conclude Giuseppe Sannino a NapoliSoccer.NET – c’è sempre un dare-aver, un prezzo da pagare che per i giovani è sostanzialmente basso. Spero che presto qualcuno possa aver bisogno di Sannino ed io mi farò trovare pronto”.