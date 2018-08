Coppola: “De Laurentiis niente cuore, solo affari. Non è Agnelli, Berlusconi o… Ferlaino”

Il collega della Rai Gianfranco Coppola ha pubblicato oggi sul suo blog un commento alla lunga estate del Napoli e, in particolare, di Aurelio De Laurentiis. Il giornalista interpreta in modo ineccepibile il malcontento della piazza che si aspettava di più sul mercato e che si è invece vista venire contro gli strali del patron azzurro: una stagione di polemiche già sintetizzata qualche giorno fa dalla nostra redazione. Di seguito le parole di Coppola proposte qui dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

«ADL ha confessato quello che tutti sanno: “parlo da imprenditore, non ragiono come i tifosi”. A Berlusconi riusciva fare le due cose assieme, vincendo tutto. E lo stesso capita alla Juve degli Agnelli, capaci di prendere CR7 e sempre top player continuando a vincere pur vendendo i gioielli di famiglia: negli anni, Zidane, Vieri, Vialli, Cannavaro, Pogba. E cosa dire dell’Inter dei Moratti, famiglia storica meneghina: cuore nerazzurro e affari. Assieme. Con tifosi entusiasti del papà presidente. Tifo e affari si può, tifo e vittorie senza diventare poveri si può.

ADL dovrebbe chiedersi come mai negli anni della sua gestione ha recuperato prepotentemente posizioni nell’affetto dei tifosi Corrado Ferlaino, di certo presidente e tifoso, grande tifoso. Portò super assi agli inizi della sua “impresa” raccogliendo gli insegnamenti di Achille Lauro, cui ha dedicato un bel libro, e ha portato scudetti e coppe con Diego Armando Maradona passando per Rudy Krol, Careca etc etc.

ADL quando saluterà non sarà ricordato come Ferlaino. Ha sempre dato l’idea di ritenere Napoli e il calcio una terra miracolata dal suo passaggio, fendendo la folla scortato da severi body Guard, scegliendo persino chi invitare alle conferenze stampa e individuando giornali cui confessare il proprio verbo, sapendo che la cosa induce a mo’ di risarcimento per la grazia ricevuta ad un’apertura cordiale. Il giochino bufala/bufalissima ha scatenato reazioni pesanti, ma bolle di sapone per chi cammina presidiato da robusti guardaspalle meno per chi va a lavoro senza filtri, con la sola miccia dietro di tifosi delusi. Anziché dar conto dei mancati acquisti pur vagheggiati, ADL ha spostato il tiro su chi faceva i nomi dei calciatori che sarebbero serviti a Carlo Ancelotti.

Lo chiamavano Trinità. Un film tra quelli ben fatti d’un tempo, pur senza pretese di lasciare un segno nella storia. Campionato al via, ma di fatto calcio no stop. Trinità de Laurentiis è stato ovunque: con la squadra in ritiro; in blitz estivi tra isole del Golfo di Napoli e Sicilia; sulla bocca di …simpatizzanti che hanno interpretato un pensiero allargato. Benzema fu chiaro, dopo aver letto che uno vecchio come lui non interessava: “abbiamo aggiunto un altro pazzo alla lista”. E Pallotta, il patron della Roma, ha scandito: “Aurelio, ma cosa fumi?”.

Non è dato sapere al momento se ADL abbia scatenato per i due il “pool di miei legali” minacciato per sistemare LDM, ovvero Luigi de Magistris, il sindaco, che avrebbe dichiarato il falso relativamente alle spese pari a zero del Napoli per il San Paolo.

Tra i personaggi tirati in ballo dal Presidente-Padrone c’è anche CR7 che già è azienda di suo poi ha subito compreso lo stile-Juve fatto di feroce senso dell’impresa e non ha degnato di una replica ADL che addirittura avrebbe rifiutato l’offerta di Mendes per tesserare CR7. Un super affare. L’ultima è che la Roma avrebbe rifiutato 60 milioni per Alisson, da qui le ironie non solo giallorosse.

L’estate non sta finendo ma di sicuro per i tifosi del Napoli è stata più impegnativa della intramontabile settimana enigmistica. caselle vuote mai realmente riempite come da desideri. Niente Cavani, Vidal, Benzema, etc etc. Top per tutto solo Carlo Ancelotti, di sicuro allenatore vincente, persona seria ed esemplare da quando giocava. Al punto che alle domande sul calciomercato del Napoli ha esibito volteggi come un’etoile della danza. E’ esperto e lascia parola al campo. Certo, dei big sarriani ha perso solo Jorginho e gli altri pur con un anno in più offrono sulla carta garanzie. La speranza è che Ancelotti riesca a mettere tutti d’accordo con un campionato da leggenda ma il calcio è una scienza quasi esatta, perfetta al 95%».