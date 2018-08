I convocati di Simone Inzaghi per Lazio-Napoli: Lukaku escluso dalla lista Serie A

È stata diramata poco fa, dopo la rifinitura mattutina, la lista dei convocati del tecnico per la sua Lazio in vista della sfida di stasera contro il Napoli, partita valida per la prima giornata di Serie A 2018/19. Nessuna sorpresa: sono ovviamente assenti gli squalificati Lulic, Patric e Leiva e l’infortunato Berischa. Non incluso nella lista presentata ieri alla Serie A il terzino belga Jordan Lukaku. Di seguito l’elenco dei biancocelesti convocati per la sfida di questa sera.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Basta, Bastos, Caceres, Durmisi, Luiz Felipe, Marusic, Radu, Wallace

Centrocampisti: Badelj, Cataldi, Jordao, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Neto, Rossi