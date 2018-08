Napoli in campo a Roma contro la Lazio per la prima giornata di Serie A 2018-2019: le formazioni ufficiali e le ultimissime

All’Olimpico di Roma inizia il campionato del Napoli 2018-2019. Un avversario di tutto rispetto, banco di prova notevole per nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, uscito malconcio dalle amichevoli internazionali con il 5-0 tennistico subito dal Liverpool, il 3-1 rifilato al Borussia Dortmund e la sconfitta per 3-1 subita dal Wolfsburg. Di fronte la Lazio di Simone Inzaghi, miglior attacco dello scorso campionato che non ha ceduto nessuno dei suoi pezzi da novanta, fatta eccezione per De Vrij (svincolato a fine contratto) e Felipe Anderson.

Carlo Ancelotti per l’occasione dovrebbe tornare al vecchio e, alla ricerca di un maggiore equilibrio nella propria squadra come dichiarato ieri in conferenza stampa, affidarsi in gran parte se non proprio in tutto al gruppo storico dello scorso anno. In attacco Milik preferito a Mertens.

Inzaghi dal canto suo deve scontare numerose assenze: a quelle di Lulic, Leiva e Patric per squalifica si aggiungono quelle di Lukaku, Murgia e Berisha per infortunio. Per una formazione praticamente quasi obbligata per il tecnico che tanto bene ha fatto nello scorso campionato sfiorando la qualificazione in Champions League.

La gara sarà diretta dal sig. Banti di Livorno che sarà coadiuvato dai guardalinee Manganelli e Valeriani mentre il quarto uomo sarà il sig. Manganiello. Al Var ci sarà Rocchi con assistente Di Liberatore.

All’Olimpico stasera alle 20:30 il cielo si presenterà nuvoloso con temperatura di 26 gradi. Il vento soffierà alla velocità di 10,4 km/h e il tasso di umidità sarà del 63%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo alle 20:30 agli ordini del sig. Banti di Livorno:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Cáceres; Luis Alberto, Immobile.

Allenatore: sig. Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Zielinski; Callejon, Insigne; Milik.

Allenatore: sig. Carlo Ancelotti