La chiave tattica di Lazio-Napoli: Espugnare l’Olimpico, un toccasana

Il Napoli finalmente al debutto in Campionato, il calcio parlato lascia il posto a quello giocato. Si inizia subito con una trasferta delicata e molto complicata, il gioco si fa duro sin da subito e – tra dubbi tattici e assimilazione di una nuova filosofia di gioco, basata su tattica, semplicità ed equilibrio, ma con una propensione sempre offensiva, almeno nelle intenzioni – si comincia fare sul serio.

Debutto vincente di Ancelotti e nessun novo acquisto in campo (fatta eccezione per l’utilizzo obbligato di Karnezis). Il Napoli la spunta con “garra” e sacrificio, reagendo da squadra unita e compatta, con tanto orgoglio dopo il vantaggio laziale di Immobile, ribaltando gara e risultato con Milik e Insigne.

2-1 per gli azzurri e 3 punti che, dopo le contestazioni degli ultimi tempi e i timori per quanto visto nelle “sperimentali” amichevoli, sono una vera e propria manna dal cielo, per la classifica e per il morale del gruppo, ma anche per tifosi e ambiente, che hanno sempre bisogno dell’entusiasmo proveniente dal campo.

LA CHIAVE TATTICA – Ancelotti imposterà spesso la squadra vedendo gli avversari (senza snaturare il suo concetto di squadra e la sua filosofia, sempre offensiva, ma mai scriteriata), oltre che tenendo conto delle caratteristiche dei suoi uomini, che col tempo impareranno alcune disposizioni tecnico-tattiche richieste dal Mister.

La chiave è stata Marek Hamsik, con Badelj molto arretrato avanti alla difesa, che doveva alzarsi in fase passiva sul centrocampista laziale (lo ha fatto a tratti, Ancelotti avrebbe voluto di più, ma evidentemente non siamo ancora in grado , anche per condizione fisica, di sopportare con continuità il pressing alto e di coordinarlo con i tempi giusti e gli uomini numericamente necessari a farlo).

Compito di Zieliński e Allan a quel punto era quello di coprire lo spazio lasciato da Hamsik (sappiamo che la linea difensiva non è più alta come come con Sarri e quindi resta maggiore spazio quando si alzano i centrocampisti), stringendosi a coprire su Parolo e Luis Alberto, che si alternava spesso con Milinkovic-Savic tra le linee e sul centrosinistra, finendo per incrociare spesso Hysaj.

A turno Insigne e Callejon più vicini a Milik. Con Marusic, su cui Lorenzo non ripiegava, lasciato a Rui. Più complicato difendere dal lato opposto quando Callejon non accompagnava Caceres in marcatura, con Allan e Hysaj che hanno dovuto (spesso con successo) triplicare le energie da quel lato.

Per il resto molta abnegazione, anche se poco pressing, pochi cambi di gioco, e velocità di manovra offensiva solo a sprazzi, anche per la condizione che ad agosto non è al top in alcuni. La partenza a mille all’ora della Lazio è stata pagata cara e amara dai nostri avversari d’altronde.

