Riassunto prima giornata Serie A: Vincono Juve, Napoli e Roma, tonfo Inter

Il riassunto in breve della prima giornata di campionato. Archiviata la prima giornata del campionato di Serie A 2018/2019, si resta in attesa del recupero delle gare Milan-Genoa (31 ottobre ore 20.30) e Sampdoria-Fiorentina (19 settembre ore 20.30), rinviate per il crollo del Ponte Morandi di Genova.

Riconferma per Juventus, Napoli e Roma che iniziano il campionato vincendo in trasferta e suonano i primi squilli. Tonfo dell’Inter perdente contro il Sassuolo. Vittoria corsara per la SPAL nel derby con il Bologna. Bene la neopromossa Empoli che batte il Cagliari, solo un pareggio tra Parma e Udinese. Il posticipo del lunedì Atalanta-Udinese se lo aggiudica ______.

Chievo-Juventus 2-3 – E’ il debutto italiano per Cristiano Ronaldo e tutte le attenzioni sono per lui ma il Chievo prova a rovinare la festa. I torinesi, passati in vantaggio al 3′ grazie al gol di Khedira, si fanno raggiungere – al 38′ Stepinski – e poi superare – al 56′ Giaccherini – dal Chievo e pur controllando la partita riescono a pareggiare soltanto al 75′ con l’autorete di Bani. Al 93′ il gol della vittoria firmato da Bernardeschi. Da segnalare l’uscita di Sorrentino per infortunio (rottura setto nasale) dopo uno scontro di gioco con CR7.

Lazio-Napoli 1-2 – Ottima vittoria e prestazione convincete della squadra di Ancelotti che, grazie ai gol di Milik ed Insigne, stende la Lazio di Simone Inzaghi, passata in vantaggio con un gol di Immobile. Gli azzurri giocano una buona gara ed hanno la meglio sugli avversari che dopo i primi 25 minuti di gioco hanno patito oltremodo il gioco del Napoli. Gli uomini di Inzaghi alla lunga hanno mostrato un evidente calo fisico e di concentrazione, pagando dazio contro i più quotati avversari. Buona la prima per il Napoli che, dopo un inizio a rilento, macina gioco e avversari.

Torino-Roma 0-1 – Un eurogol di Dzeko decide la partita garantendo alla Roma la vittoria nella prima di campionato. Rimpianti per il Torino che, pur avendo colpito quattro legni e giocato un’ottima partita, deve arrendersi alla magia dell’attaccante bosniaco. Mazzarri espulso per proteste, soddisfatto Di Francesco per la vittoria della sua Roma.

Bologna-SPAL 0-1 – I ferraresi si aggiudicano il derby con il Bologna grazie ad una splendida rete di Kurtic che, al 71′, segna il gol della vittoria grazie ad uno splendido tiro dai 25 metri. Deluso Pippo Inzaghi al suo esordio in Serie A sulla panchina del Bologna.

Empoli-Cagliari 2-0 – Vittoria netta per i toscani grazie alle marcature di Krunic che al 14′ insacca sfruttando un assist di Zajc, e di Caputo che al 52′ sfrutta al meglio un passaggio del solito Zajc. Soddisfazione per il tecnico Andreazzoli in conferenza stampa.

Parma-Udinese 2-2 – Pareggiano Parma e Udinese. I parmensi non sfruttano il doppio vantaggio, acquisito grazie ai gol di Inglese e Barillà, e si fanno raggiungere dai friulani che sfruttano il rigore di De Paul e la rete di Fofana per agguantare gli avversari.

Sassuolo-Inter 1-0 – Tonfo dell’inter di Spalletti contro il ben organizzato Sassuolo di De Zerbi. I neroverdi imbrigliano tutte le fonti di gioco dei milanesi e grazie ad un rigore di Berardi, concesso per fallo di Miranda su Di Francesco, si aggiudicano i tre punti. Delusione in casa nerazzurra al termine della gara.

Atalanta-Frosinone 4-0 – Inizio col botto per la squadra di Gasperini, che ha rifilato 4 reti al Frosinone appena ritornato nella massima serie. Partita in bilico, ma solo nel risultato, nel primo tempo chiuso sull’1-0 grazie ad un gol di Gomez, che ha poi anche chiuso la gara con la rete del 4-0. Le altre due reti sono state realizzate da Hateboer e Pasalic. Per i ciociari peggior ritorno in A non poteva esserci.