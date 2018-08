La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Dazn, un esordio da brividi

Dazn, molte ombre e pochissime luci nell’esordio nel campionato di Serie A. Il secondo tempo di Lazio-Napoli con tantissimi problemi per gli utenti

Lazio-Napoli ha segnato l’esordio della nuova piattaforma inglese Dazn che, insieme a Sky, si è assicurata i diritti tv del campionato di Serie A appena cominciato. Sabato sera alle 20:30 Lazio-Napoli è stata la prima partita di Serie A ad essere trasmessa via internet in diretta streaming. E l’esordio di Dazn, come molti utenti hanno evidenziato prendendo d’assalto i vari social sia durante che soprattutto dopo la gara, è stato a dir poco disastroso.

Le voci ufficiali di Dazn, all’indomani di Lazio-Napoli, hanno parlato di “successo strepitoso. Problemi dovuti al boom di accessi. Siamo prontamente intervenuti, risolvendo la situazione nel minor tempo possibile”. In realtà, per gli utenti sottoposti quest’anno ad un vero e proprio salasso economico per poter vedere le gare di Serie A e costretti di fatto ad un doppio abbonamento tra Sky e Dazn, non ci poteva essere esordio più catastrofico.

Molte le proteste sui vari social di chi, guardando la partita attraverso il wi-fi, lamenta, soprattutto nel secondo tempo della partita, un video improvvisamente nero, immagini che si bloccano, immagini a scatto, salti nel tempo, giocatori che si disgregano mentre corrono per il campo, frame che si ripetono, con la conseguenza finale di uno sfasamento di tempo tra la gara stessa e la diretta di Dazn, anche di diversi minuti, tutti problemi probabilmente derivanti dal sovraccarico della linea internet. Quando al 59° Insigne ha siglato il gol vittoria, i più fortunati (quelli con fibra ottica) hanno esultato quasi contemporaneamente, ma c’è stato anche chi, ironia della sorte, ha potuto festeggiare per il gol vittoria anche una decina di minuti più tardi a causa dello sfasamento temporale delle immagini. A molti è sembrato come se si stesse vedendo una partita di Holly e Benji, il famoso cartone animato giapponese sul calcio di qualche anno fa, quando per vedere la fine di un’azione o di un semplice tiro in porta era necessario spesso aspettare anche diversi minuti.

A tutto ciò bisogna aggiungere le disfunzioni derivanti dal fatto che si trattava pur sempre di un esordio di questa piattaforma per il calcio italiano: collegamento iniziato solo 15 minuti prima della gara con nessun pre-partita se non quello della splendida Diletta Leotta in compagnia di Shevchenko direttamente dal terreno di gioco solo pochi minuti prima dell’inizio della gara; nessuna Diretta Gol il giorno dopo quando c’erano in contemporanea su Dazn, Sassuolo-Inter e Parma-Udinese.

Probabilmente in Italia non siamo pronti per avere una piattaforma che trasmette via internet in diretta le gare del campionato di Serie A. La Lega di Serie A doveva pensarci molto bene prima di concedere a Dazn di poter acquisire le gare di alcune fasce orarie dei weekend calcistici della Serie A. Con un campionato che inizia praticamente subito dopo Ferragosto, con molti sportivi e appassionati di calcio ancora in vacanza e fuori città senza ADSL al seguito, è diventata praticamente un’impresa poter vedere le prime gare del campionato di Serie A attraverso la nuova piattaforma Dazn; chi era in vacanza e si è affidato alla connessione Internet attraverso le chiavette 4G e senza ADSL non ha potuto praticamente assistere all’ultima mezzora di gioco di Lazio-Napoli. Un grosso danno per tutti i tifosi che già quest’anno hanno avuto la poco gradita sorpresa di essere costretti a due abbonamenti per poter seguire tutte le gare del campionato di Serie A.