De Laurentiis migliori la comunicazione prima che il distacco sia totale

Le dichiarazioni di De Laurentiis suscitano spesso malcontento nei tifosi. Sarebbe utile che il presidente trovi il modo giusto di comunicare con il popolo napoletano.

Il campionato del Napoli è cominciato in maniera perfetta. La vittoria in trasferta contro la Lazio rappresenta il miglior inizio possibile per gli uomini di Ancelotti, soprattutto per aver mostrato carattere nel rimontare uno svantaggio al cospetto dei biancocelesti, cosa mai semplice.

Il campo è tutto ma anche ciò che accade al di fuori ha un valore determinante per costruire il rapporto società-tifo. L’investimento fatto da De Laurentiis ha un peso specifico importante sotto tanti aspetti. Acquistare il Bari è stata un mossa eccezionale dal punto di vista economico. L’esperienza fatta col Napoli fallito sarà determinante per far risorgere la squadra pugliese in breve tempo. I tifosi baresi sono felici e consapevoli che la nuova proprietà li proietterà in alto, dando nuovo lustro ad una città e ad una società da troppo tempo fuori dal calcio che conta.

Il punto focale della riflessione di chi scrive è un altro. La nuova dirigenza sta dando la dovuta attenzione alla squadra pugliese ma gestire più società importanti è compito arduo. L’investimento in terra pugliese sembra aver allontanato ulteriormente il popolo azzurro da De Laurentiis, non perché l’operato del proprietario del Napoli sia sbagliato, anzi, gli ottimi risultati sono sotto gli occhi di tutti, seppur non ci siano stati successi clamorosi.

Manca l’empatia tra i tifosi azzurri e De Laurentiis.

Il presidente non riesce a creare empatia col tifo azzurro, rispetto a quanto accadeva agli albori della sua avventura. Con il passare del tempo sembra che il presidente voglia rendere il pubblico partenopeo diverso rispetto a quello che è. Si ha quasi l’impressione che De Laurentiis voglia inculcare una mentalità imprenditoriale in ogni singolo tifoso affinchè condivida le sue azioni. Ma la città di Napoli ed il suo popolo hanno caratteristiche differenti. Napoli è una città che vive di passione, dove ogni singolo individuo è portatore di un patrimonio fatto di intelligenza, estro, passione e arte.

A Napoli di certo non manca la passione per la propria squadra a cui il popolo tutto è legato culturalmente. De Laurentiis vorrebbe razionalizzare l’amore della gente per questa maglia ma, chiaramente, l’impresa è ardua.

Napoli è una prima donna, con tutti i pregi e tutti i difetti e vuole l’attenzione di chi sa di essere unica. Un amore manifestato in parole ed opere. Probabilmente una gestione volta soltanto a testimoniare l’aspetto imprenditoriale avrebbe riscosso grande successo in una città più “fredda”, più razionale. Napoli è passione, dà amore e vuole ricevere amore.

Il distacco che talvolta emerge dalle parole di De Laurentiis è vistoso. Sottolinea spesso che i tifosi azzurri non comprano maglie originali ma non sottolinea che i tifosi partenopei sono gli unici che riempiono uno stadio di 60 mila posti in Serie C, che comprano partite amichevoli in tv anche con le squadre più sconosciute del panorama calcistico, che frequentano in modo assiduo una splendida località come Dimaro solo per abbracciare i propri beniamini.

De Laurentiis migliori la sua comunicazione prima che il distacco sia totale.

De Laurentiis forse è ad un bivio nella gestione del Napoli. Un bivio che non riguarda il mercato nè l’andamento sportivo del club ma le parole che utilizza. Non nei contenuti ma in ciò che suscita nella gente. Nelle sue dichiarazioni spesso sembra trapelare la mancanza del senso di appartenenza, di amore per una tifoseria che sostiene la squadra qualunque cosa accada. I partenopei danno grande importanza alle parole, lo testimoniano i testi delle canzoni e delle poesie napoletane che rappresentano un patrimonio culturale mondiale.

Si interroghi il presidente sul motivo per il quale tanti tifosi sono lontani da lui nonostante gli ottimi risultati. Lo spassionato consiglio, con tutto il rispetto e per il bene di tutti, è quello di trovare il modo di riportare tranquillità nell’ambiente, aspetto forse ancor più determinante dell’acquisto di un calciatore, chiunque esso sia.