Maggio: “I miei anni napoletani sono stati unici. Il giro di campo finale mi ha emozionato”

L’ex azzurro Christian Maggio, da quest’anno al Benevento, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione di NapoliMagazine.Com, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “I miei anni napoletani sono stati unici. Dieci anni non si possono dimenticare, anche perché sono stati scanditi da una crescita costante e aver fatto parte di un progetto così importante può solo farmi sentire orgoglioso. Ci sono tanti momenti belli da ricordare, dall’esordio in Champions League, al primo gol in maglia azzurra, alla doppia vittoria in Coppa Italia e confesso che, ogni tanto, mi fa piacere rivedere questi momenti. Tutti gli allenatori che ho avuto mi hanno lasciato qualcosa, anche se forse Mazzarri è quello che mi ha dato qualcosa in più. Fa piacere l’affetto ricevuto a Benevento e la considerazione che hanno del sottoscritto. Sono molto orgoglioso della fascia di capitano che mi hanno affidato e farò di tutto per ripagare tanta fiducia. La Juventus con Cristiano Ronaldo ha fatto un ulteriore salto di qualità, così come le concorrenti del Napoli si sono rinforzate tantissimo, ma aver conservato la struttura di squadra è sicuramente un punto a favore degli azzurri. È chiaro che dopo la vittoria con la Lazio sembra cambiata l’opinione sugli azzurri che non avevano impressionato nelle amichevoli precampionato giocate all’estero. La partita di Firenze, dello scorso campionato, l’ho vista da fuori e posso solo dire che è nata male ed è finita peggio. Dire che tutto è dipeso da quanto era accaduto la sera prima, tra Inter e Juventus, può essere anche vero, ma in quella partita non ho visto il vero Napoli. Mi è dispiaciuto tantissimo non giocare nell’ultima gara dello scorso campionato al San Paolo, perché sapevo che poteva essere l’ultima in azzurro, sono rimasto deluso, anche se quel giro di campo finale mi ha davvero emozionato perché non mi aspettavo tanto calore. So che ogni volta che tornerò a Napoli, dato che anche mia moglie si sente napoletana, sarà come tornare a casa, me ne sono accorto già a Benevento, dove ho trovato una bellissima accoglienza da parte di tutti”.