I nostri “Quadri” su Napoli-Milan: il migliore e il peggiore azzurro in campo

Dopo la prima di campionato del Napoli al San Paolo nella ostica gara contro il Milan torna anche questa settimana la nostra tanto seguita rubrica “I Quadri” che da anni grazie a voi lettori cresce sempre più. Il Napoli ha battuto il Milan di Gattuso con una grande rimonta dallo 0-2 al 3-2 e come di consueto alcuni Redattori di NapoliSoccer.NET hanno individuato il migliore e il peggiore azzurro sceso in campo.

il Migliore: Allan – “Altra partita impressionante per quantità e qualità di corse e giocate. Nella seconda abulica metà del primo tempo è l’unico a restare realmente propositivo, nella ripresa è ovunque e si rende pericoloso numerose volte. Imprescindibile”.

Il Peggiore: Hysaj – “Netto passo indietro rispetto alla gara con la Lazio. L’albanese è in ritardo su entrambi i gol e si fa superare troppo facilmente in diverse occasioni. Deve crescere per offrire un contributo all’altezza della sua squadra“. (Alberto Francesco Sanci)

Il Migliore: Zielinski – “Grazie alla sua doppietta gli azzurri sono riusciti a rimontare il doppio svantaggio per poi sorpassare i rossoneri con il solito Mertens. Il polacco è stato il vero trascinatore di questo Napoli, corsa, grinta e gol, impossibile chiedere di più“.

Il Peggiore: Mario Rui – “Dopo l’opaca prestazione della scorsa settimana, anche stasera è apparso poco lucido. Non ha mai contribuito in fase offensiva e spesso è apparso fuori posizione in quella difensiva”. (Raffaele Campaniello)

Il Migliore: Zielinski – “Anche se non ha disputato una gara di altissimo livello ha avuto il merito di piazzare due colpi da campione che hanno rimesso il Napoli in piedi. Nonostante Allan sia stato più continuo, va premiato il polacco per la fondamentale doppietta“.

Il Peggiore: Hysaj – “Soprattutto nel primo tempo è sembrato il peggior Maggio. Mai una discesa conclusa con un cross degno di tale nome, ma tutti calciati sugli avversari. Il vantaggio rossonero è arrivato dalla sua zona che era colpevolmente scoperta“. (Patrizio Annunziata)

Il Migliore: Zielinski – “E’ il vero trascinatore del Napoli nel secondo tempo dopo un brutto primo tempo. Nella seconda frazione di gioco si trasforma e realizza due gol fondamentali, uno di sinistro e l’altro di destro, che riportano il Napoli in partita e sono fondamentali per la vittoria finale. Determinante”.

Il Peggiore: Hysaj – “Entrambi i gol del Milan arrivano dalla sua parte. Soffre le pene dell’inferno contro Borini sia nel primo che nel secondo tempo e si divide con Mario Rui la palma del peggiore in campo. Poco presente nella sua zona di competenza e in continua sofferenza. Da rivedere”. (Natale Giusti)