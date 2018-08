Il Punto sulla A: Spal capolista con Napoli e Juve, stecca ancora l’Inter

La Spal capolista dopo due giornate insieme alle potenze Napoli e Juve è sicuramente la notizia di questo fine settimana, stecca ancora l’Inter

Spal capolista a punteggio pieno dopo due giornate insieme a Napoli e Juve, è questa la notizia che merita la copertina dopo la seconda giornata.

I ferraresi sono riusciti a vincere il secondo derby emiliano consecutivo sempre per 1-0 questa volta contro il Parma.

Non farebbero invece notizia le vittorie di Napoli e Juve se non fosse per come è arrivata quella dei partenopei.

Al San Paolo sotto di due reti dopo 50 minuti, gli azzurri sono riusciti a ribaltare il Milan fino al 3-2 finale.

Tutto facile invece per i bianconeri contro la Lazio con un secco 2-0, ma fa notizia ancora il digiuno di Ronaldo.

Pirotecnico pareggio tra Roma e Atalanta nel posticipo del lunedì, con i bergamaschi capaci di portarsi sul 3-1 e con i giallorossi che hanno raggiunto il pari con grande grinta.

Stecca ancora l’Inter che si ritrova con un solo punto dopo due giornate; la squadra di Spalletti si è fatta recuperare dal Torino dopo essere stata sul 2-0.

Larghissima vittoria della Fiorentina sul Chievo per 6-1, risultato tennistico che ha messo in mostra tutti i giovani gioielli di Pioli.

Buone vittorie anche per Genoa e Udinese rispettivamente contro Empoli e Sampdoria, mentre pari tra gli sbadigli tra Frosinone e Bologna e gol e spettacolo invece tra Cagliari e Sassuolo.

Risultati e Marcatori 2° giornata:

Juventus-Lazio: 2-0 – 30′ Pjanic; 74′ Mandzukic

Napoli-Milan: 3-2 – 5′ Bonaventura (M), 49′ Calabria (M), 53′ Zielinski (N), 67′ Zielinski (N), 80′ Mertens (N)

Spal-Parma: 1-0 – 49′ Antenucci

Cagliari-Sassuolo: 2-2 – 13′ Pavoletti (C), 54′ Berardi (S), 75′ Pavoletti (C), 90+9′ Boateng (Rig.) (S)

Fiorentina-Chievo: 6-1 – 8′ Milenkovic (F), 45′ Gerson (F), 49′ Benassi (F), 72′ Chiesa (F), 76′ Tomovic (C), 90′ Benassi (F), 90+2′ Simeone (F)

Frosinone-Bologna: 0-0

Genoa-Empoli: 2-1 – 6′ Piatek (G), 18′ Kouame (G), 90+5′ Mraz (E)

Inter-Torino: 2-2 – 6′ Perisic (I), 33′ De Vrij (I), 56′ Belotti (T), 68′ Meite (T)

Udinese-Sampdoria: 1-0 – 9′ De Paul

Roma-Atalanta: 3-3 – 2′ Pastore (R), 19′ Castagne (A), 22′ Rigoni (A), 38′ Rigoni (A), 60′ Florenzi (R), 82′ Manolas (R).