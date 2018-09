La sfida di Sampdoria-Napoli: Bereszynski vs Hysaj

Chi tra Bereszynski e Hysaj riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria?

Bereszynski contro Hysaj, sarà questa la sfida di Sampdoria-Napoli, gara valida per la terza giornata del campionato italiano Serie A TIM 2018-19. I blucerchiati sono al debutti al lo stadio Ferraris di Marassi, dato che non hanno giocato la prima gara di campionato contro la Fiorentina, a causa del crollo del Ponte Morandi, ed è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta per 1-0 in casa dell’Udinese. Dal canto suo il Napoli, dopo le vittorie in rimonta contro Lazio e Milan, è alla ricerca del terzo successo consecutivo in campionato per dare continuità al nuovo ciclo con Ancelotti.

Per quanto riguarda Bereszynski diciamo innanzitutto che è un difensore polacco, classe ’92, esterno basso di destra ma, all’occorrenza, può anche giocare come esterno di centrocampo (sempre di destra) e adattarsi come terzino sinistro. È un esterno difensivo dotato di grande corsa e di un fisico non indifferente, che sono le sue doti migliori. Capace di svolgere entrambe le fasi di gioco, in questi anni alla Sampdoria, sotto la guida di Giampaolo, ha migliorato le sue qualità difensive diventando uno punti fermi della squadra blucerchiata. Grazie a questi miglioramenti e alle ottime prestazioni di questi anni ha attirato su di se le attenzioni di molti club europei, tra cui il Napoli.

Bereszynski può mettere in difficoltà la squadra azzurra, con le sue lunghe sgroppate, che gli consentono di coprire tutta la fascia ma, soprattutto, può rendersi pericoloso con i suoi cross spesso utili assist per i compagni.

Su Hysaj c’è poco da dire vista la sua permanenza a Napoli da quattro anni ma- senza dubbio – è un terzino tra i migliori del campionato italiano e non solo. Da alcuni addetti ai lavori è stato definito un difensore moderno, disciplinato in fase difensiva ma capace di ribaltare l’azione con i suoi movimenti in sovrapposizione. È un esterno basso, classe ’94, che si adatta bene anche sinistra, terzino di buona corsa, dotato di una buona capacità di inserimento, sa giocare con entrambi i piedi.

Hysaj potrà dimostrarsi importante in questa partita soprattutto a livello difensivo, i suoi ripiegamenti saranno utili per tenere a bada le scorribande dei giocatori doriani sul proprio out di competenza.

La sfida tra Bereszynski ed Hysaj pronta per iniziare, vedremo chi sul campo riuscirà a trascinare la propria squadra.