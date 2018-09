Squadra in progress ma Ancelotti decida sul come deve essere il suo Napoli

Dopo la prima sconfitta in campionato tira aria di sfiducia nei confronti del Napoli di Ancelotti. L’opinione, più o meno condivisa, dei mass media nazionali è che il Napoli sia un cantiere aperto ben lontano dall’essere chiuso. Le maggiori critiche riguardano le decisioni di Ancelotti che, per la prima volta in questo campionato, ha modificato alcuni uomini – per garantire una ragionata alternanza di impiego – e sistema di gioco – per abituare i giocatori alle sue idee -.

Il giudizio di Tuttosport, che non perde l’occasione per bocciare il Napoli senza appelli, è sicuramente pungente: “La squadra di Ancelotti fallisce clamorosamente l’esame di Marassi con la Sampdoria e favorisce la prima fuga scudetto della Juventus”, anche perché punta il dito contro gli uomini di punta della squadra partenopea: “Le stelle azzurre restano a guardare e stavolta le luci della ribalta sono tutte per i blucerchiati” e passi che il medesimo quotidiano continui a puntare le luci della ribalta sulla stella della stelle di bianconera maglietta anche dopo le prestazioni non certo esaltanti contro Chievo Verona e Parma, tutt’altro che squadre di prima fascia.

Non meno severo il giudizio della Gazzetta dello Sport. “A Genova ha preso forma il castigo perfetto: la bastonata l’ha inferta Marco Giampaolo, l’allenatore che aveva i requisiti ideali per raccogliere e rinnovare l’eredità di Sarri” ha scritto Sebastiano Vernazza che, riportando alla mente le rimonte contro Lazio e Milan, ribadisce come “A Marassi, contro la Samp, stesso copione: Napoli sotto di due gol all’intervallo e i suoi tifosi a ripetersi che non c’è due senza tre, ma non si può vivere così, in perenne stato di falsa partenza”. Va anche detto che la rosea riconosce le difficoltà della squadra azzurra, attualmente in una fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema di gioco spiegando che l’attuale Napoli “È un ibrido” che “oscilla tra vecchie e nuove conoscenze” alla “ricerca di un’altra identità”. Non potrebbe essere altrimenti dopo soltanto tre giornate di campionato, aggiungiamo.

Sul quotidiano La Stampa, invece, senza mezzi termini, si rivalutano le decisioni conservatrici di Sarri e si sottintende come sia poco percorribile la strada del turn over. “Se nelle due prime uscite la politica del ricambio scelta da Ancelotti era sembrata una traccia interessante per il futuro, la serata di Marassi ha ridato ragione al passato di Sarri e alle sue scelte conservatrici” è un concetto che, con assoluta semplicità, esprime l’opinione dell’autore, Gigi Garanzini, rispetto ai cambi decisi dal tecnico emiliano ed al gioco espresso dalla squadra. Soprattutto tenendo conto della severa critica sull’approccio alla gara da parte della compagine partenopea: “Gli azzurri ci sono ricascati, con un’altra partenza ad andamento lento: a differenza che contro Lazio e Milan, stavolta la rimonta non è riuscita. Anzi, è arrivato il tracollo sotto forma di una prodezza assoluta del vecchio Quagliarella”.

L’opinione imperante sui media nazionali – chi più e chi meno – non si discosta dagli esempi sopra indicati. I voti ricevuti da Ancelotti sono tutti insufficienti ed al tecnico viene contestata la mancanza di equilibrio della squadra e le difficoltà difensive. Le concause individuate per la sconfitta maturata in quel di Marassi, infatti, vanno dalle difficoltà in fase difensiva al cattivo approccio alla partita e, più in generale, alla negativa e poco dinamica prestazione della squadra, con qualche accenno critico al turn-over che non ha portato i frutti sperati.

In linea di massima, l’analisi critica, espressa nel post-gara, dallo stesso Ancelotti non si discosta di molto dall’opinione imperante, anche se non disconosce la bontà delle sue scelte. “Il risultato è stato condizionato dall’atteggiamento del primo tempo. Il secondo tempo è stato giocato molto bene” è la sintetica analisi dell’allenatore, che ha ribadito la necessità di comprendere fino in fondo i motivi che portano la squadra, in tutti i suoi componenti, ad affrontare le partite con approcci errati. Il tecnico di Reggiolo, infatti, dribblando elegantemente su ogni tentativo di individuare singole responsabilità, è stato chiaro “Non sono qui per fare valutazioni individuali, anche perché poi tutti hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. Dovremo fare delle valutazioni, due approcci sbagliati possono passare, tre no”.

Ancelotti difende i suoi giocatori e, come giusto che sia, presenterà – nel chiuso dello spogliatoio – le sue esternazioni. Ma il nostro lavoro è diverso e qualche valutazione va estrinsecata rispetto a quanto visto nella partita di ieri, soprattutto conoscendo le caratteristiche di giocatori come Callejon ed Hamsik, ritenuti da tutti i precedenti allenatori – anche se non in buona forma o brillanti – elementi in grado di garantire equilibrio e garanzie. Con questo senza voler contestare in alcun modo la scelta del tecnico di tenerli fuori.

Innanzitutto – scevri da pregiudizi e preferenze e senza voler minimizzare la gravità dell’attuale momento – bisogna riconoscere che, pur valutando negativamente la prestazione degli azzurri, i tre gol messi a segno dalla Sampdoria sfruttano al 100% le uniche palle spedite tra i pali della porta azzurra. Tre tiri nello specchio e tre gol: un en plein che deve far riflettere, soprattutto se sommato ai sei tiri sei gol subiti dal Napoli in queste tre gare di campionato (come riportato dal sito OPTA su Twitter).

6 – Il Napoli ha subito sei gol coi primi sei tiri nello specchio della porta subiti finora in questo inizio di campionato. Bersaglio. — OptaPaolo (@OptaPaolo) 2 settembre 2018

Dopo questa necessaria precisazione, fermo restando l’assoluta inadeguatezza dell’approccio alla gara (da ripeterlo all’infinito affinché non accada ancora), bisogna anche riconoscere che i gol subiti dal Napoli sono frutto più di errori individuali (i primi due) o di bravura dell’avversario (il terzo è una magia di Quagliarella) che di défaillance di natura tattica (che comunque non sono mancate, ad esempio: dov’erano i centrali di difesa sul gol di Quagliarella?).

Sicuramente le prestazioni di Diawara e Verdi – i sostituti di Hamsik e Callejon – non hanno soddisfatto, anche perché le loro caratteristiche sono diverse da quelle dei loro antagonisti nel ruolo. Diawara non è mai riuscito ad entrare nel vivo delle azioni restando un inutile attore secondario piuttosto che il collettore del gioco azzurro. Verdi è sembrato titubante, più attento a non sbagliare piuttosto che ad osare, addirittura lasciando troppo frequentemente ad Hysaj la responsabilità dei cross, senza contare il poco apporto alla fase difensiva.

Ovviamente ragioniamo senza sapere, nello specifico, quali erano le disposizioni impartite loro da Ancelotti ma basandoci sul come siamo abituati a veder giocare il vecchio Napoli, cioè con il regista (nel caso Hamsik) che gestisce tempi e gioco e l’ala (Callejon, ma anche Insigne) che retrocede a copertura della difesa fin ai limiti dell’area di rigore e anche più. Quindi, piuttosto che basarci su supposizioni, nell’ottica di avviare un processo di cambiamento mentale, appare più congruo cercare di analizzare la gara nel suo insieme partendo della dichiarazioni di Ancelotti, che ha, in parte, spiegato cosa si attendeva dall’undici in campo.

Pacificamente si può affermare, senza tema di smentita, che la prestazione di tutti gli azzurri della “vecchia guardia” è stata insoddisfacente ed ognuno, a modo suo, ha espresso il peggio del proprio repertorio. I dati statistici parlano chiaro: Insigne ha giocato soltanto 24 palloni in 45 minuti; Mertens –che lo ha sostituito – ha giocato 25 palloni e sprecato due occasioni da gol abbastanza concretizzabili per un giocatore con le sue qualità, per rimanere in tema di big. Senza dimenticare, in breve: l’opaca e molle prestazione di Zielinski; le inconcludenti sovrapposizioni dei due terzini – Hysaj e Mario Rui – che mai sono riusciti a far arrivare al centro dell’area cross accettabili vista la presenza di un attaccante con le caratteristiche di Milik, che è rimasto per gran parte della gara avulso dal gioco ed in balia della difesa avversaria; così come le indecisioni dei centrali di difesa, Albiol e Koulibaly.

Insomma, tolti Allan e Ounas (brillante ma fumoso), tutti hanno toppato, per cui è prematuro definire la gara di ieri come lo specchio di quel che sarà il campionato del Napoli, così come era prematuro – dopo le prime due vittorie – considerare il team partenopeo l’unico antagonista della Juventus. Purtroppo i giudizi cambiano alla velocità della luce e non può essere così a prescindere. Sicuramente questo Napoli ha ancora tanta (e difficile) strada da percorrere ed è avventato sentenziare oggi ciò che tra qualche mese potrebbe essere diverso (in meglio o in peggio che sia).

Altrettanto sicuramente, però, è necessario che Ancelotti prenda al più presto, saldamente e convincendo i suoi giocatori, le redini della squadra e la guidi in un passaggio – tecnico, tattico e mentale – che consenta agli interpreti in campo di esprimersi al massimo livello (ed anche più) rispetto alle singole capacità. Questo perché nei momenti di transizione l’importanza di avere al timone una persona esperta è fondamentale per districarsi nella burrasca ma la bravura del timoniere deve anche essere quella di non lasciarsi cullare dalla bonaccia con il rischio di rimanere alla deriva per troppo tempo. Soprattutto perché, in caso di debacle (auguriamoci di no), la critica, dopo le dichiarazioni estive sulla bontà della rosa, lo individuerà come unico responsabile dimenticando atavici problemi di mercato che, opinione personale, in questi anni, non hanno consentito al Napoli di spiccare il definitivo salto di qualità.