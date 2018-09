La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Le rotazioni di De Laurentiis e la batosta di Genova

De Laurentiis ha accusato Sarri in passato di utilizzare poco tutta la rosa a disposizione. Genova dimostra che non erano le rotazioni la panacea di tutti i mali

Non più tardi due settimane fa, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando ad alcuni tifosi sull’isola di Filicudi ebbe a tessere le lodi di Carlo Ancelotti e soprattutto la sua innata capacità di utilizzare tutta la rosa a propria disposizione: “Ancelotti ha già dimostrato con la Lazio di saper valorizzare e utilizzare tutti i giocatori a disposizione, siamo fortissimi già e valuteremo dei rinforzi da prendere nelle prossime sessioni di calciomercato a partire da quella di gennaio solo se serviranno davvero.

E proprio questa è sempre stata la principale accusa mossa dal patron del Napoli all’ex tecnico del Napoli, Maurizio Sarri: il non utilizzare tutte le risorse a propria disposizione nella scorsa stagione che avrebbe portato secondo il presidente del Napoli ad un notevole dispendio di energie sempre degli stessi 12, massimo 13 calciatori, e a lungo andare avrebbe determinato lo scoramento fisico degli azzurri che avrebbe portato alla perdita dello scudetto a favore dell’odiata rivale Juventus nell’ultimo scorcio della passata stagione.

In realtà caro presidente De Laurentiis le cose non stanno assolutamente così e la pesante sconfitta di Genova sta proprio a dimostrare quanto pretestuosa sia sempre stata questa accusa mossa a Sarri. Domenica sera il neo tecnico Carlo Ancelotti, proprio nell’ottica di valorizzare tutta la rosa a propria diposizione, ha attuato un mini turnover nella complicata gara contro la Sampdoria e, complice l’atteggiamento ancora una volta molle della squadra nel primo tempo, è bastato non far scendere in campo Callejon (elemento imprescindibile nello scacchiere sarriano) e Hamsik, per andare incontro ad un nubifragio di reti al “Ferraris”.

Lungi da noi gettare la croce addosso a Carlo Ancelotti che è all’inizio del suo percorso al Napoli e ha bisogno di tempo per inculcare il nuovo credo tattico ai suoi nuovi calciatori. Ma è un dato di fatto che Maurizio Sarri avesse creato dei sincronismi difensivi e un meccanismo di gioco così perfetto che finiva per coprire le tante magagne e i tanti problemi che aveva e che ha tuttora questa squadra e questa rosa che è cambiata poco nel corso degli ultimi anni, soprattutto dopo non essere stata rinforzata adeguatamente nelle ultime sessioni di mercato. Se Sarri si affidava sempre agli stessi 12-13 giocatori un motivo c’era ed era rappresentato dal fatto che probabilmente le cosiddette seconde linee non erano all’altezza dei titolari e che questi ultimi, i cosiddetti “titolarissimi”, erano gli unici ad assicurare la piena espressione del proprio meccanismo di gioco perfetto. Le rotazioni e l’utilizzazione di tutta la rosa, tanto invocata da De Laurentiis, non erano e non sono la panacea di tutti i mali e Genova sponda Samp lo ha impietosamente dimostrato.