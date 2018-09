Napoli ogni tiro un gol: allarme portiere o solo sfortuna?

Ad oggi i numeri parlano chiaro, c’è poco da dire: con il Napoli ogni tiro è un gol. I partenopei, infatti, nelle tre partite giocate finora, nell’ordine contro la Lazio, il Milan e la Sampdoria, hanno il triste record di aver subito 6 gol su 6 tiri nello specchio della porta. In queste tre gare, con diversi portieri a difendere i pali della porta azzurra –Karnezis contro la Lazio ed Ospina contro Milan e Sampdoria – il risultato per il team di Ancelotti è stato praticamente lo stesso.

Un en plein in negativo che, seppur in qualche modo imputabile alla sfortuna, di certo non può essere di buon auspicio per una squadra che punta ad ottenere risultati importanti in questo campionato.

Ma questi numeri comportano un allarme portiere o sono attribuibili solo alla sfortuna? In linea di principio, vista la dinamica dei gol subiti, le responsabilità di questa non confortante statistica non possono essere imputate agli estremi difensori azzurri ma, indubbiamente, una riflessione su quello che è un ruolo fondamentale nel gioco del calcio, il portiere, appare opportuna.

In questa stagione il pacchetto portieri del Napoli è stato completamente rivoluzionato. Dopo aver salutato Reina, Rafael e Sepe, il club partenopeo ha acquistato Meret, Ospina e Karnezis. I primi ad arrivare sono stati Meret e Karnezis, con il primo infortunatosi quasi subito ed ancora indisponibile ed il secondo – nell’idea societaria terzo portiere – lanciato nella mischia fin dalle amichevoli estive. Il portiere greco non ha convinto e, dopo gli evidenti errori nell’amichevole con il Liverpool, la società ha acquistato, in extremis, Ospina, secondo portiere dell’Arsenal e titolare nella Nazionale colombiana, così sistemando il pacchetto portieri.

Sulla scelta operata dal Napoli inutile soffermarsi più di tanto. Sicuramente Meret è un prospetto interessante ed il suo acquisto ha una valenza sia nel presente che nel futuro. In teoria, dovrebbe essere suo il ruolo di titolare e ben possono coesistere, come sue alternative e chiocce, sia il colombiano Ospina che il greco Karnezis, vista la loro acquisita esperienza.

Dove, invece, appare opportuno soffermarsi è il perché il Napoli abbia agito in maniera così intempestiva sul mercato pur avendo la certezza di dover acquistare almeno due dei tre portieri della rosa. Perché se la cessione di Sepe non era (probabilmente) preventivata è pacifico come il mancato rinnovo dei contratti di Reina e Rafael fosse decisione nota da molto prima che iniziasse il calciomercato.

Pertanto aver atteso (quasi) la fine del calciomercato per completare il pacchetto portieri è una pecca che il Napoli potrebbe pagare in termini di punti, considerando che, come appare probabile, Ospina – nel breve periodo – dovrebbe essere titolare sia contro la Fiorentina che contro la Stella Rossa e – nel lungo periodo – dovrebbe contendere il posto di numero uno a Meret.

I dubbi sono leciti ma non per mancanza di fiducia a prescindere. Tanto per esser chiari, il portiere colombiano non ha colpe particolari sui cinque gol subiti anche se va detto che nelle due gare giocate è apparso poco reattivo (in contrasto con l’esplosività che gli viene attribuita) e soprattutto bisognoso di trovare l’intesa con i compagni.

Di contro, guardando alle ultime stagioni di Ospina e Meret, qualche dubbio in più si palesa. Il primo, Ospina, dopo la militanza, agli esordi, nell’Atletico Nacional e l’adattamento europeo nel Nizza è passato all’Arsenal dove è stato titolare per un anno, per poi passare secondo nelle gerarchie di Wenger alle spalle di Cech, totalizzando nel totale delle competizioni giocate 70 presenze e subendo 65 gol (in campionato 29 presenze e 23 gol subiti). Dati non proprio eccellenti di un portiere che nell’altezza, 183 cm, ha il suo punto debole.

Il secondo, Meret, è un giovane talento (classe 1997) che, nelle ultime due stagioni, ha giocato in prestito alla Spal. Nel biennio ferrarese ha totalizzato 45 presenze e subito 47 gol (in campionato 43 presenze e 42 gol subiti). Anche per lui numeri non proprio esaltanti che, sommati alla giovane età ed alla poca esperienza (nessuna internazionale), lo rendono un investimento per il futuro ma un punto interrogativo per il presente, soprattutto in termini di adattamento all’importante piazza napoletana. A questo si aggiunga la sfortunata propensione agli infortuni, già verificatisi anche al Napoli, che lo hanno costretto a forzati periodi di stop.

In definitiva riflettendo sui tempi e sui modi, appare abbastanza equanime affermare che il Napoli, pur avendo chiara la necessità di risolvere la grana portieri, non ha agito né con tempestività né con particolare sagacia per coprire un ruolo determinante, tenuto conto della (voluta) perdita di Reina, che quantomeno garantiva un elevato livello di sicurezza ai compagni di reparto.

L’auspicio è che sia Meret che Ospina, a dispetto delle non estremamente confortanti statistiche, dimostrino di essere portieri all’altezza della situazione ed in grado di fornire quel quid necessario per affermarsi nel Napoli, presente e futuro, così da applaudire l’intuizione societaria del loro acquisto.