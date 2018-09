Buffon: “Gruppo C difficile, col Napoli non dovremo commettere errori”

Gigi Buffon, portiere del PSG, ha parlato ai media ufficiali del club francese commentando l’esito del sorteggio di Champions League. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Il Napoli? La rosa è rimasta intatta e il grande cambiamento è stato fatto con un allenatore esperto e vincente come Ancelotti. Nelle due vittorie in rimonta contro Lazio e Milan ho visto tanto del carattere di Carlo. La Champions League è sempre una competizione particolare, da affrontare in un periodo molto complicato perché denso di impegni. Il nostro è un gruppo difficile, di altissimo livello, che ci permetterà di crescere. Il Napoli al San Paolo? Dovremo essere bravi noi a mettere in campo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, evitando di incombere in errori. I nostri avversari sono molto forti, non saranno concessi passi falsi“.