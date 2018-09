Numeri & curiosità di Napoli – Fiorentina

Domani alle ore 18:00, in occasione della 4^ giornata di campionato, il Napoli ospiterà allo stadio San Paolo i viola della i Fiorentina.

La prima volta che il Napoli e la Fiorentina si sono affrontate in serie A risale all’8 novembre 1931, 8^ giornata del campionato 1931/32. La partita, giocata alle falde del Vesuvio, si concluse con la vittoria della squadra gigliata con il risultato di 2-0 (52°, 80° Petrone).

Da quel giorno le due squadre si sono affrontate in serie A ben 136 volte. Il tabellino è favorevole alla squadra viola con 52 vittorie contro le 46 del Napoli, 38 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Nel corso di questi 136 incontri sono stati totalizzati 316 gol: 144 quelli messi a segno dal Napoli, 172 quelli realizzati dalla squadra gigliata.

Nei 68 incontri disputati alle falde del Vesuvio il tabellino è invece nettamente favorevole agli azzurri con 31 vittorie, 21 pareggi, 16 sconfitte, 87 gol fatti e 65 subiti. Il 36° incontro dei 68 disputati a Napoli venne assegnato a tavolino. Era il 22 maggio 1977, si giocava la 30^ giornata del campionato 1976/77. Le due squadre erano sull’1-1 e mentre i giocatori partenopei reclamavano un calcio di rigore per atterramento di Massa non fischiato dall’arbitro Falasca, i calciatori della Fiorentina continuarono a giocare andando in gol con Mimmo Caso. Grazie a quel gol la Fiorentina vinse la partita 2-1. Un episodio che portò i tifosi partenopei a contestare aspramente l’arbitro, addirittura un tifoso azzurro riuscì anche ad invadere il terreno di gioco con l’intento di aggredire il giudice di gara. A seguito di tale episodio, la lega attribuì la vittoria 2-0 a tavolino alla Fiorentina e 1 punto di penalizzazione al Napoli.

La più recente affermazione del Napoli a Fuorigrotta contro la Fiorentina risale alla penultima giornata del torneo 2016/17, esattamente al 20 maggio 2017 quando gli azzurri si aggiudicarono l’intera posta in palio superando i viola con il risultato di 4-1 ( 8° Koulibaly [N], 36° Insigne [N], 57°, 64° Mertens [N], 60° Ilicic [F]).

L’ultima vittoria della squadra gigliata a Napoli risale invece al 23 marzo 2014 in occasione della 29^ giornata del campionato 2013/14. Al triplice fischio la partita si concluse con la vittoria della Fiorentina con un gol siglato all’88° minuto da Joaquin.

Risale invece al 10 dicembre 2017, in occasione della 16^ giornata dello scorso campionato, l’ultima volta in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Al 90° la partita terminò a reti inviolate.

Molte sono le curiosità che accomunano la squadra partenopea a quella toscana. Entrambe furono fondate nel mese di agosto del 1926: il 1° agosto l’Associazione Calcio Napoli, il 26 l’ACF Fiorentina. Sia la società azzurra che quella viola hanno conosciuto lo spettro del fallimento finanziario: il Napoli nel 2004, la Fiorentina nel 2002. Entrambi i club hanno conquistato 2 scudetti. La squadra gigliata è stata campione d’Italia nel 1956 e nel 1969, il Napoli invece nel 1987 e nel 1990. Proprio contro la squadra viola, il 10 maggio 1987, a Fuorigrotta, nella penultima giornata di campionato, il Napoli, pareggiando 1-1 (28’ Carnevale [N] 38’ Baggio [F] ), conquistò matematicamente il primo titolo di Campioni d’Italia.

Nella partita di domani sera non ci saranno ex di turno.

Arbitro dell’incontro sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, assistito da Di Liberatore e Tonolini. Gli arbitri addetti al Var saranno Giacomelli e Marrazzo, mentre Pasqua sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET