Trasferta ad Empoli per la squadra partenopea.

Sarà l’Empoli di Lamberto Zauli il prossimo avversario del Napoli Primavera di Roberto Baronio.

Dopo i debutti in Campionato (in casa contro il Milan) ed in Europa, in Youth League (in casa della Stella Rossa a Belgrado), il neo tecnico azzurro si appresta a debuttare in trasferta anche in campionato; la squadra che bagnerà il debutto di Baronio lontano da Frattamaggiore sarà l’Empoli.

La squadra toscana al debutto in Campionato ha perso per 3-2 in casa dell’Udinese, è alla ricerca di riscatto e davanti al pubblico vorrà fare bella figura.

L’Empoli è allenato da Lamberto Zauli (ex calciatore di Vicenza, Sampdoria, Palermo e Bologna) che schiera la sua squadra con il 4-3-3.

La squadra che dovrebbe scendere in campo contro il Napoli dovrebbe essere composto da Andrea De Carlo (in porta), difesa a 4 con a destra Emanuele Matteucci (a destra), capitan Stefano Becagli e Francesco Donati al centro ed infine a sinistra Niccolò Ricchi. A centrocampo Simone Canestrelli agirà in mediana, mentre ai suoi lati si muoveranno Gabriele Perretta (a destra) e Federico Apolloni (a sinistra). In attacco alle spalle della punta centrale Eduardo Bubacar Baldé, si muoveranno Hamed Junior Traorè (spesso in orbita Prima Squadra) e Mohamed Said, rispettivamente esterno destro e sinistro d’attacco.

Il calciatore più pericoloso dell’Empoli è senza dubbio Hamed Junior Traorè, giocatore come detto aggregato in Prima Squadra e che, nonostante i suoi 18 anni, ha dimostrato di essere pronto al salto nel mondo dei professionisti.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra azzurra è alla terza partita in sette giorni, dopo la vittoria contro il Milan ed il pari in casa della Stella Rossa in Youth League, cerca il terzo risultato utile consecutivo.

Baronio schiererà i suoi sicuramente con il 3-4-1-2 ma opterà sicuramente per un po’ di turnover e dare spazio a chi non ha giocato contro la Stella Rossa martedì.

In porta ci sarà sicuramente D’Andrea, la difesa a 3 dovrebbe essere composta da Casella a destra, Perini al centro e Senese al centro. Sulla destra Mezzoni (che non ha giocato in Youth a causa di un lutto), dovrebbe rientrare, nel caso non dovesse esserci è pronto Zanoli, che se non dovesse giocare a destra potrebbe giocare a sinistra al posto di Giovanni Calvano (autore di un’ottima prestazione in Youth League). Il duo di centrocampo dovrebbe essere composto da Lovisa-Mamas, con Gaetano (o Vrakas) nel ruolo di trequartista. La coppia di attaccanti dovrebbe essere composta da Lorenzo Sgarbi e Ciro Palmieri, con Antonio Negro che dovrebbe ancora una volta partire dalla panchina.

La partita tra le due compagini sarà trasmessa alle sabato alle ore 11 in diretta su Sportitalia.