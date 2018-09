Campionato Primavera: Empoli battuto 2-0 da un ottimo Napoli

Contro l’Empoli vanno in gol Sgarbi e Palmieri.

Empoli-Napoli 0-2. Si è conclusa così la seconda gara di campionato per gli azzurrini di Roberto Baronio.

Una partita molto equilibrata nelle prime fasi in cui l’Empoli ha cercato di arrivare al gol attraverso azioni manovrate, mentre il Napoli ha cercato più le ripartenze in contropiede.

Nella squadra azzurra i tre in avanti si sono intesi bene e quando sono partiti in velocità, hanno creato costanti pericolo alla squadra toscana.

Al 21′ il Napoli è passato in vantaggio con un gran gol di Lorenzo Sgarbi, che, con un azione magistrale di tutta la squadra azzurra, è arrivato alla conclusione, il suo diagonale perfetto, chirurgico e potente non ha lasciato scampo all’Empoli.

Pochi minuti dopo Gianluca Gaetano ha cercato una giocata di grande qualità ma la sua conclusione da metà campo e da posizione molto defilata ha centrato in pieno la traversa.

Sopra di un gol e con l’Empoli costretto a recuperare lo svantaggio, gli azzurrini hanno gestito il vantaggio, hanno aspettato gli avversari nella propria metà campo, chiudendo gli spazi e cercando di farli giocare il meno possibile ed ogni qualvolta hanno potuto hanno cercato di mettere in difficoltà gli avversari attraverso ripartenze fulminee.

A più riprese gli azzurrini sono riusciti a mettere un uomo solo davanti al portiere avversario ma sia Mamas, che Mezzoni non sono riusciti a segnare la rete del raddoppio.

Tuttavia quelle poche volte che l’Empoli è giunto al tiro in porta, ha trovato sempre pronto l’estremo difensore azzurro Idasiak. Il portiere polacco, classe 2002, al debutto con la maglia azzurra ha impressionato molto: ha trasmesso fiducia, ha dimostrato bravura tra i pali e personalità con i piedi; infatti si è avventurato in dribbling e disimpegni un po’ a rischio per un portiere.

Nella ripresa il ritmo della partita non è cambiato, l’Empoli ha cercato di fare la partita ed il Napoli ha cercato di far male in contropiede ed al minuto 52′ Palmieri ha siglato il 2-0. Sotto di due reti l’Empoli ha accusato il colpo, la squadra toscana non ha saputo reagire ed il Napoli ha gestito il vantaggio, cercando a più riprese la terza rete.

La girandola delle sostituzioni ha abbassato il ritmo della gara e sfruttando il nuovo regolamento che prevede 5 cambi, Baronio ha approfittato per far riposare giocatori importanti come Sgarbi, Lovisa, Mezzoni, Palmieri e capitan Gaetano, con Manzi che, all’uscita del numero 10 azzurro, ha ereditato la fascia di Capitano.

Da segnalare il buon ingresso di Negro, che in 20 minuti ha dimostrato di essersi calato bene nel ruolo di fuori quota, dimostrando esperienza e sacrificio per la squadra.

Nei minuti finali si è visto un Empoli più intraprendente, mentre il Napoli ha stretto i denti, ha gestito il vantaggio ed ha avuto molte difficoltà ad uscire.

Al triplice fischio il Napoli ha battuto 2-0 l’Empoli e vola al primo posto della classifica del Campionato Primavera