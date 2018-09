Napoli-Parma all’arbitro Doveri, Calvarese al VAR. Le designazioni della 6a giornata

Tutte le designazioni della 6a giornata della Serie A 2018/19. L’arbitro Doveri per Napoli-Parma.

Napoli-Parma, partita degli azzurri della sesta giornata del campionato di Serie A 2018/19, sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti signori Mondin e Prenna e dal quarto uomo, signor Abisso. Al VAR ci sarà l’arbitro Calvarese, a sua volta assistito dal signor Passeri.

In un turno privo di big match di altissima classifica, il match-clou Inter-Fiorentina è stato affidato a Mazzoleni, mentre le altre due designazioni importanti della giornata riguardano Rocchi per Cagliari-Sampdoria e Orsato per Atalanta-Torino. Altra chance in Serie A per Abbattista, alla sua ottava presenza in massima serie in SPAL-Sassuolo

Di seguito il comunicato con cui la CAN Serie A ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma mercoledì 26 settembre alle ore 21.00.

ATALANTA – TORINO

ORSATO

PERETTI – CECCONI

IV: LA PENNA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI

CAGLIARI – SAMPDORIA

ROCCHI

SANTORO – ROCCA

IV: GIUA

VAR: MANGANIELLO

AVAR: DI IORIO

EMPOLI – MILAN Giovedì 27\09 h.21.00

FABBRI

VALERIANI – FIORITO

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

GENOA – CHIEVO

PASQUA

TOLFO – MUTO

IV: AURELIANO

VAR: PAIRETTO

AVAR: TASSO

INTER – FIORENTINA Martedì 25\09 h.21.00

MAZZOLENI

DEL GIOVANE – LONGO

IV: MARINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: VIVENZI

JUVENTUS – BOLOGNA

MARIANI

BINDONI – DE MEO

IV: BARONI

VAR: GUIDA

AVAR: DI VUOLO

NAPOLI – PARMA

DOVERI

MONDIN – PRENNA

IV: ABISSO

VAR: CALVARESE

AVAR: PASSERI

ROMA – FROSINONE

DI BELLO

POSADO – GALETTO

IV: PISCOPO

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

SPAL – SASSUOLO Giovedì 27\09 h.19.00

ABBATTISTA

COSTANZO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: MASSA

AVAR: MARRAZZO

UDINESE – LAZIO h.19.00

MARESCA

CARBONE – LO CICERO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: PRETI