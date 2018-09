Juve Stabia-Potenza 4-0: le vespe travolgono il Potenza con le reti di Melara, Carlini, Allievi ed El Ouazni

La Juve Stabia travolge il Potenza con un roboante 4-0: le reti di Melara, Carlini, Allievi ed El Ouazni. Domenica Paganese-Juve Stabia

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia va in scena l’esordio casalingo della Juve Stabia contro il Potenza di mister Ragno. La Juve Stabia ripropone gli stessi uomini che hanno vinto dominando a Siracusa per 3-0 con il consueto modulo 4-3-3 di mister Caserta. Di fronte un Potenza che da molti addetti ai lavori viene ritenuto un organico in grado di poter lottare per le prime posizioni in questo difficile torneo di Serie C di cui solo a fine settimana si conoscerà la composizione definitiva del Girone, una volta definite e risolte con il pronunciamento prima del Tar del Lazio e poi del Collegio di Garanzia del Coni di tutte le beghe relative ai ripescaggi della Serie B. Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scendono in campo agli ordini del sig. Rutella di Enna:

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Troest, Marzorati, Allievi; Mastalli, Calò, Carlini; Melara, Paponi, Canotto.

Allenatore: sig. Fabio Caserta

POTENZA (3-5-2): Ioime; Sales, Di Somma, Ramos; Coccia, Pepe, Dettori, Piccinni, Giron; Strambelli, Genchi.

Allenatore: sig. Nicola Ragno

Dopo 22 secondi subito un giallo che rischia di avvelenare la partita: incursione di Paponi dalla destra, palla rinviata da un difensore del Potenza e Carlini va in gol per un gol che a tutti sembra regolarissimo in quanto Carlini era stato rimesso in gioco dal tocco del difensore potentino.Probabile però che la palla abbia oltrepassato la linea di fondo al momento del cross di Paponi. E’ comunque solo il prologo al gol che arriva al minuto 9 più che meritatamente per le vespe. Melara arpiona un pallone al limite dell’area e con un diagonale di destro batte inesorabilmente Ioime per il vantaggio della Juve Stabia.

La reazione del Potenza non si fa attendere e si concretizza in due tiri molto pericolosi di Strambelli e di Genchi. Al quarto d’ora Mastalli è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla caviglia e viene sostituito da Mezavilla. Genchi impegna ancora severamente Branduani al 35° ma la Juve Stabia sembra in controllo del match e raramente si espone a pericoli nella propria area di rigore.

Con l’ingresso di Mezavilla in campo al posto di Mastalli, il centrocampo della Juve Stabia cambia fisionomia: il brasiliano va a giocare in posizione centrale davanti alla difesa con ai suoi lati, Carlini a sinistra e Calò a destra. Ci prova anche l’ex Giron, alla Juve Stabia nell’anno della guida tecnica di Gaetano Fontana, con un tiro telefonato di sinistro, facile preda di Branduani.

La prima frazione di gioco si chiude col risultato di 1-0 per la Juve Stabia, per effetto del gol siglato da Fabrizio Melara al minuto 9 con un bel diagonale dal limite. Dopo la rete le vespe si sono limitate a controllare il gioco ma legittimando il vantaggio con un paio di buone occasioni nelle quali poteva arrivare anche il raddoppio. Deludente il Potenza di Ragno pericoloso solo con qualche tiro dal limite ma abbastanza lezioso e prevedibile nella manovra del gioco di attacco. Sul risultato del primo tempo pesa anche l’episodio del gol annullato a Carlini dopo 22 secondi di gioco, probabilmente non per fuorigioco (impossibile in quanto a Carlini la palla viene passata da un difensore del Potenza) ma molto più probabilmente perchè la palla aveva oltrepassato la linea di fondo al momento del cross di Paponi ma restano tanti dubbi anche su questa azione.

Il Potenza entra in campo con un altro piglio nel secondo tempo, deciso a riportare in parità la gara e si rende molto pericoloso in un paio di occasioni: prima Calò effettua un retropassaggio pericolosissimo su cui Branduani si supera in uscita poi è Marzorati a togliere una palla velenosa vicinissima alla linea di porta delle vespe su un cross dalla destra. Al 14° Potenza vicinissimo al pari con un tiro dal limite di Pepe su cui Branduani si supera mettendo in angolo con palla che scheggia il palo di sinistra della porta difesa da Branduani.

Juve Stabia che però subisce più del lecito il ritorno del Potenza e Caserta corre ai ripari mettendo in campo Elia al posto di Melara al 18° della ripresa. Al 20° vespe di nuovo pericolose: da Elia dalla destra cross per Mezavilla che da ottima posizione mette alto sulla traversa. Ben presto Elia va sulla fascia sinistra di competenza e Canotto passa a destra.I pericoli per le vespe vengono nel secondo tempo soprattutto da un ottimo Strambelli che sulla fascia di attacco destra del Potenza mette più volte in difficoltà Allievi.

Al 23° la Juve Stabia raddoppia con un bel gol di Carlini: assist sontuoso di tacco di Mezavilla per l’ex Reggiana Carlini che va in porta con tutto il pallone dopo aver superato anche il portiere Ioime. Ancora Mezavilla protagonista al 28°: atterrato in area di rigore da Ramos, sul dischetto va Paponi che si fa parare però il rigore.

Al 34° la Juve Stabia fa tris: al settimo angolo battuto dalle vespe svetta di testa Mezavilla che spizza per Allievi che in spaccata sigla il 3-0 della Juve Stabia che mette la partita praticamente in ghiaccio. Nel finale entrano Di Roberto per Paponi, El Ouazni per Carlini, Castellano per Canotto nella Juve Stabia.

Al 47° c’è anche il tempo per El Ouazni siglare il poker definitivo delle vespe: azione dirompente di Di Roberto che arriva al tiro, palla deviata da un difensore del Potenza e si trasforma in un ottimo assist per Bruno El Ouazni che sigla la sua seconda rete in campionato.

Finisce 4-0 per le vespe, risultato più che meritato con la Juve Stabia che dopo un’iniziale sofferenza ad inizio secondo tempo, ha legittimato il risultato con un grande Mezavilla, assistman in due dei tre gol del secondo tempo e dopo aver procurato anche il rigore poi fallito da Paponi. Una Juve Stabia travolgente e a punteggio pieno che domenica sarà ospite della Paganese al “Marcello Torre” alle ore 18:30.