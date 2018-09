Campionato Primavera: sabato alle 11.00 Palermo-Napoli

Azzurrini a Palermo alla ricerca della terza vittoria consecutiva in Campionato.

Sarà il Palermo il prossimo avversario del Napoli Primavera nella terza giornata del Campionato Primavera 1.

La squadra rosanera è alla stagione d’esordio nel Campionato Primavera 1, in quanto l’anno scorso ha giocato il Campionato Primavera 2 ed in queste poche gare ha dimostrato di essere una buona squadra, ostica soprattutto quando gioca tra le mura amiche.

In due gare giocate ha ottenuto solo 3 punti, frutto della vittoria in casa contro il Torino e della sconfitta per 5-0 in casa della corazzata Atalanta.

L’ultima gara disputata dal Palermo, è il turno preliminare in Coppa Italia, giocato mercoledì, in cui ha affronta e battuto la Lazio, che milita nel Campionato Primavera 2.

Il match tra le due compagini è terminato con un netto 5-0 in favore dei rosanero, che accedono così al secondo turno preliminare di Coppa Italia, dove affronteranno il Crotone.

Il Palermo è allenato da Giuseppe Scurto, che schiera la sua squadra con il più classico dei moduli: il 4-4-2, che con molta probabilità riprenderà anche contro il Napoli.

Il Capitano della squadra è il terzino destro Agostino Rizzo, mentre il bomber è la punta Kevin Cannavò, attaccante centrale classe 2000, che in due partite di campionato ha già segnato due gol.

La formazione che dovrebbe scendere in campo contro il Napoli dovrebbe essere composta da Lorenzo Avogadri in porta, difesa a 4 con Agostino Rizzo a destra, il duo Mirko Gallo-Mario De Marino al centro e Salvatore Petrucci a sinistra. Gennaro Ruggiero e Simone Santoro saranno i due centrali, mentre sugli esterni si muoveranno a sinistra Panagiotis Louka, esterno cipriota classe 2000, e Ciro Sicuro a destra. In attacco infine Raimondo Lucera sarà il partner del bomber Kevin Cannavò.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra azzurra da quando è iniziata la stagione ufficiale non ha mai perso in 4 gare tra Campionato, Youth e Coppa Italia; ha ottenuto 3 vittorie ed un pareggio, ha trovato un ottimo equilibrio con il 3-4-1-2 e siamo certi che anche contro il Palermo ripartirà da questo modulo.

Per quanto riguarda gli interpreti, Baronio darà spazio a molti giocatori, che mercoledì non hanno giocato in Coppa contro il Benevento.

La squadra che dovrebbe scendere in campo contro il Palermo dovrebbe essere composta da Idasiak in porta, in quanto D’Andrea con l’infortunio di Meret continua ad essere il terzo portiere della Prima Squadra, difesa a 3 con Perini, Senese e Manzi, con Esposito che probabilmente partirà dalla panchina. A centrocampo agiranno Mezzoni e Zanoli sugli esterni, rispettivamente di destra e di sinistra, con Calvano che nonostante l’ottima prestazione contro il Benevento a sinistra partirà dalla panchina ed al centro Mamas e Lovisa. In attacco Gaetano giocherà a supporto del duo Sgarbi-Palmieri.

La partita Palermo-Napoli si giocherà sabato alle 11.00 e sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.