Juventus-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Insigne e Mertens in attacco

Il Napoli a Torino contro la Juventus per tentare l’operazione aggancio: le formazioni ufficiali e le ultimissime

Il Napoli all’Allianz Stadium di Torino per cercare di ripetere l’impresa compiuta il 23 aprile quando con un colpo di testa di Koulibaly nei minuti finali vinse a Torino ed alimentò il sogno scudetto per i tifosi azzurri che purtroppo durò una sola settimana e terminò con la contestatissima vittoria della Juve a Milano contro l’Inter e la sconfitta del Napoli il giorno dopo per 3-0 a Firenze contro la Fiorentina. Di contro la Juventus che si è rinforzata moltissimo nell’ultimo mercato acquistando il calciatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo, pericolo numero uno oggi per la difesa azzurra.

Nella Juventus Allegri, che nell’ultima gara vinta contro il Bologna ha adottato il modulo 3-5-2, dovrebbe ritornare al 4-3-3. Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico di Livorno ha annunciato sette calciatori che di sicuro saranno in campo: Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo, lasciando un minimo dubbio sugli altri quattro che comporranno l’undici titolare di partenza. Indisponibili Khedira, De Sciglio e Spinazzola, squalificato Douglas Costa.

Ancelotti conferma il suo 4-4-2 che ha conferito al Napoli un maggiore equilibrio dopo i troppi gol subiti nelle primissime giornate di campionato. Salvo clamorose sorprese che comunque con il tecnico romagnolo sono sempre dietro l’angolo, in difesa dovrebbero tornare Albiol in coppia con Koulibaly e Hysaj a destra; a centrocampo rispetto alla gara col Parma dovrebbero rientrare Callejon e Hamsik, mentre in attacco accanto ad Insigne, dubbio più forte tra Milik e Mertens. Nel Napoli sono sicuramente indisponibili gli infortunati di lungo corso Chiriches, Meret, Ghoulam e Younes.

La gara che vedrà il tutto esaurito all’Allianz Stadium con circa mille tifosi napoletani residenti al nord e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Campania, sarà diretta dal sig. Banti di Livorno che sarà coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Vuoto mentre il quarto uomo sarà il sig. Di Bello. Al VAR ci sarà Fabbri che sarà assistito da Giallatini.

A Torino alle ore 18 al fischio d’inizio di Banti, la temperatura sarà di 22 gradi, con cielo completamente sereno e vento che soffierà alla velocità di 7 km/h. Il tasso di umidità sarà del 41%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Allenatore: sig. Massimiliano Allegri

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Mertens

Allenatore: sig. Carlo Ancelotti