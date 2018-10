La SSC Napoli commenta: “Ounas premia Ancelotti, secondo posto blindato”

La SSC Napoli ha commentato, come di consueto, la gara di oggi degli azzurri attraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito il commento per Napoli-Sassuolo 2-0 che evidenzia le scelte di mister Ancelotti e la continuità trovata dopo la vittoria contro il Liverpool.

“L’uomo della domenica e il Baronetto di Frattamaggiore. Il battesimo del gol in Serie A di Adam Ounas e il secondo acuto in 5 giorni di “Sir Lawrence” il quinto Beatles. Il Napoli batte il Sassuolo e apre la caccia a Ottobre azzurro. Completata la settimana perfetta, dopo la notte delle stelle di Champions arriva anche la sesta vittoria in campionato. Ounas premia subito la scelta di Ancelotti che lo mette dentro dall’inizio per la prima volta: stop volante, sombrero e girata in drop di sinistro. Più che un gol algerino sembra un numero sudamericano. Poi la chiude nel secondo tempo Lorenzo che smeriglia un’altra pietra preziosa dopo la spaccata da campione contro i Reds nel suo mercoledì da leone. Il tiro è di quelli con la griffe d’autore: destro a rientrare che bacia l’incrocio. E’ il sesto gol di Insigne in 8 giornate, una splendida sequenza da bomber di razza. Il Napoli va alla sosta blindando il secondo posto. Si riprenderà il 20 ottobre al Friuli contro l’Udinese. Per un autunno che colora ancora l’orizzonte di azzurro…”