Mesto: “Udinese sempre motivata contro le big. Piatek deve confermarsi”

Giandomenico Mesto, ex calciatore e doppio ex di Udinese-Napoli, prossima avversaria degli azzurri in campionato, è stato intervistato oggi su Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Napoli è una città che lascia qualcosa dentro e anche a me ha lasciato tanto. Sulla carta, il mio Napoli non era competitivo con le altre big d serie A, ma Mazzarri fece benissimo e raggiunse traguardi importanti perchè ha tirato fuori il massimo da ognuno di noi.

Per Piatek parlano i numeri: sta facendo grandissime cose, ma io aspetterei un po’ prima di giudicarlo. In questa prima parte del campionato ha fatto benissimo, ma aspettiamo che si riconfermi. Piatek può diventare un giocatore importante, ma vediamo se sarà bravo a mantenere questo livello.

L’Udinese ha diversi calciatori bravi, ma già quando giocavo in Friuli ricordo che arrivavano bravi giovani con costanza, per cui lavorano molto bene come società. Non sarà facile per il Napoli giocare a Udine anche perché la squadra di casa ha una motivazione in più quando affronta le big”.