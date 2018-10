Udinese-Napoli: sfida tra Ancelotti e Velázquez all’insegna delle sorprese in formazione

Non sarà facile per il Napoli di Ancelotti vincere la sfida in quel di Udine. Alla Dacia Arena sarà dura e l’Udinese di Velázquez, nonostante le assenze, venderà cara la pelle perchè la squadra friulana ha bisogno di incamerare punti.

Nonostante l’ottimismo del tecnico spagnolo la classifica dei bianconeri piange: quindicesimi con 8 punti con alle spalle Bologna, Atalanta e Empoli, raggruppate in tre punti, e Frosinone e Chievo più lontane.

Nessun allarmismo ma la situazione è da tenere sotto controllo e sicuramente l’aver affrontato la capolista (Juventus) e subito dopo la prima inseguitrice (Napoli) non è buona cosa. Il calendario di questo periodo non può dirsi favorevole all’Udinese e, seppur la sfida è contro i secondi in classifica, dopo tre sconfitte consecutive, risulta imperativo fare punti, magari tre.

Di certo l’esito della sfida non è scritto a priori ed il Napoli dovrà giocare al massimo delle proprie possibilità per avere ragione di avversari che vorranno mettere punti nel carniere. Finora la squadra di Ancelotti ha vinto oppure perso, quasi a dire che il pareggio non è contemplato nelle idee del tecnico di Reggiolo. Di contro i partenopei hanno vinto la sfida in Friuli solo sei volte contro le tredici vittorie dei bianconeri.

Per il tecnico spagnolo sarà una sfida importante e dovrà anche lui confrontarsi con l’incognita circa la formazione che mister Ancelotti schiererà. Qualche sorpresa, però, la starebbe preparando anche Velázquez che sembrerebbe intenzionato a giocarsi la carta Pussetto, sperando che l’argentino, schierato da attaccante aggiunto alla punta Lasagna, riesca a dare maggiore incisività al reparto offensivo, così da creare difficoltà al reparto difensivo dei partenopei che, con ogni probabilità, vedrà assenti Koulibaly e Ospina.