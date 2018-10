Hysaj: “L’Udinese? Sarà fastidiosa come tutti gli anni. Anche noi grandi come il PSG”

Hysaj, terzino albanese del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: tutte le sue dichiarazioni alla vigilia di Udinese-Napoli

Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.NET: “Con Ancelotti siamo tutti perfezionisti, il mister e lo staff sanno come avere il recupero di noi tutti dopo le partite con le varie nazionali in giro per il mondo, quindi penso che saremo tutti pronti per sabato. Le ultime due partite sono state importanti per il nostro morale. Vincere in casa e, in generale, vincere le partite ci fa stare più tranquilli. L’Udinese? Sarà fastidiosa, come tutti gli anni. Vengono da tre partite perse e sono ancor più concentrati, ma troveranno un Napoli in egual modo concentrato per vincere. Siamo tutti belli pronti.

Il campionato non è chiuso, se si chiude con 6 punti è inutile giocare. Ci saranno ancora tante emozioni da qui alla fine. La vittoria con il Liverpool? Moralmente eravamo tutti tesi. Con tutte le squadre possiamo giocarcela, senza nessuna esclusione. Se abbiamo vinto col Liverpool possiamo vincere anche col PSG, basta pensare a fare le cose che sappiamo fare, con serenità.

Ronaldo non ha mai segnato con me, ma fa assist importanti. Sono contento per la squadra che non segni contro il Napoli. La gara col PSG? Non bisogna pensare troppo al loro attacco. Anche loro si preoccuperanno del Napoli e del fatto che col Liverpool la difesa azzurra non abbia subito gol. Abbiamo una grande squadra anche noi, proprio come loro.

Insigne è un bravissimo ragazzo, è sempre stato un giocatore importante per il Napoli. Ha tecnica, intuizione. Ancelotti ha fatto bene ad avvicinarlo alla porta per poterlo sfruttare meglio. Ancelotti ha sempre vinto, speriamo di continuare così, dare la possibilità a tutti e vincere ancora. Un giocatore deve dare ancora di più in questa situazione. Una o due partite non cambia la mentalità di un calciatore, se non giochi di certo non smetti di allenarti.

Giocare sulla fascia sinistra? E’ sempre bello avere qualcosa di nuovo nella vita, altrimenti le passioni per andare avanti mancano. Io mi sveglio al mattino e dico ‘Devo fare questo’, perché voglio migliorare. Bisogna spingere, altrimenti il posto è in pericolo, bisogna adattarsi a tutto nella vita.

Lavorare con Ancelotti è bellissimo, io l’ho sempre visto in tv ad allenare i grandissimi. E’ una bravissima persona, prima di essere un buon allenatore. Sa ridere, sa scherzare, sa qual è il suo posto. Ha qualcosa di speciale, ma non sappiamo cosa. E’ stato bravo ad entrare subito nel nostro cuore e in quello della città. Speriamo di continuare così. Mi piacerebbe migliorare la mia fase d’attacco. Devo lavorarci ancora un po’, ma ogni cosa ha il suo tempo. Io mi sto allenando, mi sto preparando bene.

Il Napoli è sempre migliorabile. Per ora stiamo facendo bene e bisogna quindi continuare su questa strada. Malcuit? Mi piace, è un bravissimo ragazzo. La concorrenza fa bene nel lavoro. Verdi? Ci avevo giocato insieme ad Empoli, è un gran giocatore e può migliorare ancora. Diventerà un calciatore devastante.

Il gol? Ci sto provando, speriamo che arriverà. Dedica? Sarebbe per mio figlio, anche perché non ne faccio tanti. Sono venuto dal niente, mio padre aveva una ditta. I sacrifici portano dei risultati inattendibili, ho giocato la Champions League e con la nazionale. Per me è un orgoglio portare il mio nome dietro la maglietta”.