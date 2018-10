Chi tra Lasagna e Mertens, riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria?

Lasagna contro Mertens, sarà questa la nostra sfida di Udinese-Napoli, gara valida per la nona giornata del Campionato italiano Serie A TIM 2018-19. Nell’ultimo turno di Campionato, prima della sosta della nazionale, l’Udinese ha perso in casa della Juventus, per 2-0, mentre il Napoli si è imposto in casa, sempre per 2-0, contro il Sassuolo. Le due compagini si affronteranno domani alle ore 20.30 alla Dacia Arena di Udine e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Per quanto riguarda Kevin Lasagna, la sua carriera può essere considerata una favola, un sogno che si è realizzato, dato che dopo tanti sacrifici e tante partite nei dilettanti è riuscito ad affermarsi in Serie A e giocare anche in nazionale. È un attaccante classe ’92, brevilineo che fa della velocità e della progressione i propri punti di forza. Dal gennaio 2017 veste la maglia dell’Udinese ed in Friuli è riuscito a trovare un ambiente sereno e tranquillo da potergli consentire di crescere e consacrarsi a livello nazionale, anche se nelle 8 partite giocate fin qui è riuscito a segnare solo un gol.

Nell’Udinese gioca punta centrale e con De Paul ha trovato un’intesa perfetta. Durante l’arco della partita, Lasagna lavora tanto affinché il talento argentino possa inserirsi senza palla ed arrivare facilmente davanti alla porta avversaria. Oltre a lavorare per De Paul, Lasagna può rendersi pericoloso con la sua velocità e quando parte in progressione palla al piede, grazie al suo baricentro basso risulta difficile da fermare.

È abile nell’1-1 contro e i difensori del Napoli dovranno fare attenzione a non farsi puntare e saltare; poiché se arrivasse da solo dinanzi al portiere ha un mancino abbastanza letale. Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, lo conosce bene, in quanto fu lui a volerlo fortemente al Carpi e siamo certi che avrà già sviscerato alla squadra tutti i segreti di Lasagna, consentendo così ad Ancelotti di trovare le giuste contromisure all’attaccanto lombardo.

Per quanto riguarda Mertens, l’attaccante belga anche con Ancelotti fa la punta centrale, anche se le dinamiche ed i movimenti che gli chiede il nuovo tecnico azzurro, sono diverse rispetto a quello che invece gli chiedeva Sarri. Nel 4-4-2 di Ancelotti, Mertens ha al suo fianco un’altra punta, che può essere Milik, Insigne, Verdi o addirittura Ounas, ed in base alle caratteristiche del suo partner di attacco, lui è costretto a giocare in un modo o in un altro. Se al suo fianco c’è Milik, il polacco va incontro alla palla e Mertens può attaccare lo spazio e la profondità alle spalle del compagno, se invece al suo fianco c’è un giocatore con le sue stesse caratteristiche, ad esempio Insigne, è Mertens che va incontro alla palla, mentre l’altro taglia alla ricerca della profondità.

Carlo Ancelotti si sa, è un tecnico che difficilmente schiera per due gare di fila la stessa formazione; perciò risulta difficile anche solo ipotizzare chi possa giocare contro l’Udinese; tuttavia sabato il belga dovrebbe esserci in virtù dell’assenza annunciata di Insigne. Mertens potrebbe mettere in difficoltà la squadra di casa con il suo dinamismo; potrebbe anche cercare le azioni personali, partire palla al piede in velocità e mettere seriamente in difficoltà la difesa bianconera, i cui centrali non fanno della rapidità le loro armi migliori.

Mertens è dotato anche di un tiro preciso e potente, anche se fino ad ora in questa stagione non lo ha sfruttato a pieno; infatti ad oggi in 7 presenze ha realizzato solo due reti, ma lo splendido gol realizzato nell’amichevole Belgio-Olanda fa ben sperare i tifosi azzurri.

La sfida tra Mertens e Lasagna sulla carta è iniziata, vedremo chi tra i due riuscirà a trascinare la propria squadra alla vittoria!