Numeri & curiosità di Udinese – Napoli

Sarà Udinese – Napoli, in programma domani alle ore 20:30 allo stadio Friuli Dacia Arena, l’anticipo serale della 9^ giornata di campionato.

La società friulana, la cui fondazione risale al 30 novembre 1896, è una delle più antiche società d’Italia. Dopo aver ricevuto dal CONI nel 1950 la stella d’Oro al merito sportivo, il 29 novembre del 2011 ha ricevuto, sempre dal CONI, il Collare d’Oro al Merito Sportivo, un riconoscimento concesso ai club di calcio con più di 100 anni di storia.

Il debutto dell’Udinese nel massimo campionato italiano avvenne nel torneo 1950/51. Il miglior risultato ottenuto in serie A dalla squadra bianconera è stato il 2° posto conquistato nel campionato 1954/1955.

La prima volta che l’Udinese e il Napoli si sono affrontate in serie A risale al 7 gennaio 1951, 18^ giornata del torneo 1950/51. La partita, giocata sul prato dello stadio “Moretti” di Udine, si concluse con la vittoria degli azzurri con il risultato di 1-0 (40° Krieziu).

Complessivamente sono 72 i match disputati in seri A tra l’Udinese e il Napoli. Il tabellino è favorevole ai partenopei con 27 vittorie, 28 pareggi, 17 sconfitte, 104 gol fatti e 95 subiti.

Nelle 36 partite disputate in Friuli il tabellino è invece favorevole all’ Udinese con 13 vittorie, 17 pareggi, 6 sconfitte, 56 reti fatte e 39 subite.

La più recente affermazione dell’Udinese in casa contro il Napoli risale alla 31^ giornata campionato 2016/17, esattamente al 3 aprile 2016. In quella occasione la squadra bianconera si aggiudicò l’intera posta in palio superando i partenopei 3-1 (14° rig. Fernandes [U], 24° Higuain [N], 45° Fernandes [U], 57° Thereau [U]).

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta contro l’Udinese risale invece al 26 novembre 2017 in occasione della 14^ giornata dello scorso torneo. Al triplice fischio la partita si concluse 1-0 a favore dei partenopei (33°Jorginho).

Risale invece al 19 aprile 2014, 34^ giornata del campionato 2013/14, l’ultimo pareggio a Udine tra gli azzurri e i friulani. In quella occasione le due squadre si divisero la posta in palio terminando l’incontro 1-1 (39° Callejon [N], 44° Bruno Fernandes [U]).

Nel match di domani gli ex di turno saranno Behrami per l’Udinese e Zielinski, Allan, Meret e Karnezis per il Napoli.

Arbitro dell’incontro sarà Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, assistito da Bindoni e Paganesi. Gli arbitri addetti al Var saranno Chiffi e Valeriani, mentre Ghersini sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.Net