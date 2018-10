Juve Stabia-Monopoli 2-1: arriva la “sesta meraviglia” delle vespe con i gol di Troest e di Carlini

La Juve Stabia batte anche il Monopoli per 2-1 in rimonta con le reti di Troest e di Carlini ed arriva la “sesta meraviglia” in campionato con 6 vittorie su 6 gare

Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia la Juve Stabia di mister Fabio Caserta cerca la “sesta meraviglia” (sesta vittoria consecutiva su sei di campionato) contro un ostico Monopoli che detiene il record finora di miglior difesa del campionato (2 soli gol subiti) al pari delle vespe. Agli ordini del sig. Marco D’Ascanio di Ancona, le due squadre sono scese in campo con le seguenti formazioni ufficiali:

JUVE STABIA (4-3-3): Branduani; Vitiello, Marzorati, Troest, Allievi (37° Aktaou); Calò, Vicente (86° Mezavilla), Mastalli; Canotto, El Ouazni (86° Melara), Carlini (69° Di Roberto).

Allenatore: sig. Fabio Caserta

MONOPOLI (3-5-2): Pissardo; Bei, De Franco, Mercadante (65° Paolucci); Rota, Scoppa, Zampa (81° Mavretic), Montinaro (65° Ferrara), Donnarumma; Gerardi (57° Mendicino), Berardi (57° Mangni).

Allenatore: sig. Giuseppe Scienza

Nella Juve Stabia assenza dell’ultim’ora di Daniele Paponi per un affaticamento muscolare; al suo posto proposto dal primo minuto “Bruno” Badr El Ouazni. Juve Stabia sempre schierata da Fabio Caserta col consueto 4-3-3 come nelle ultime uscite in campionato che hanno fruttato cinque vittorie su cinque. Al minuto 9 primo brivido della gara: da un errato retropassaggio della difesa pugliese, nasce un’occasionissima per El Ouazni che si fa anticipare dal portiere Pissardo, sulla palla si avventa Carlini che si vede ribattere il tiro quasi sulla linea di porta dal centrale De Franco che salva il Monopoli.

Al minuto 25 improvvisa svolta del match: Scoppa buca la difesa della Juve Stabia con un filtrante in area di rigore perfetto per Rota che beffa il dirimpettaio Allievi e mette un delizioso assist per l’ex Berardi al quale non resta che spingere in rete per l’1-0 del Monopoli che gela il “Menti”.

Passano solo 5 minuti e le vespe pareggiano immediatamente al 30°: calcio d’angolo ancora una volta battuto magistralmente da Calò dalla destra dell’attacco stabiese e perfetto colpo di testa di Magnus Troest che batte imparabilmente Pissardo per l’1-1 della Juve Stabia.

Al 37° Juve Stabia costretta al primo cambio della gara: esce Allievi per un problema muscolare ed entra al suo posto Aktaou senza che cambi in alcun modo il tema tattico della gara. Ironia della sorte, le vespe sembrano accusare qualche problema proprio sulla fascia sinistra dove spesso e volentieri Rota crea più di un grattacapo e anche il gol del momentaneo vantaggio dei pugliesi è nato dai suoi piedi.

La prima frazione di gioco si chiude col risultato di 1-1 che rispecchia fedelmente quanto visto in campo. Un buon Monopoli che pratica un 3-5-2 abbastanza difensivo però sempre cercando di costruire gioco soprattutto sugli esterni con Rota a destra e Donnarumma a sinistra che spesso hanno messo in difficoltà la retroguardia stabiese. Attacco delle vespe stasera abbastanza spuntato, complice l’assenza di Paponi, con El Ouazni che purtroppo ha fallito una buona occasione all’inizio della gara e difesa pugliese che conferma quanto di buono si era detto alla vigilia con i soli due gol subiti prima di questa gara che confermano la bontà del reparto difensiva del Monopoli.

Al 6° della ripresa vespe di nuovo in vantaggio: da angolo battuto dalla destra dallo specialista Calò, colpo dello “scorpione” addirittura di tacco di El Ouazni e sulla ribattuta di Pissardo si fa trovare prontissimo alla deviazione a rete di testa Max Carlini che porta in vantaggio la Juve Stabia. Al 59° Juve Stabia vicina al tris con una conclusione ravvicinata di Canotto. Si immola ancora De Franco che manda in corner. Due minuti dopo El Ouazni liberato al tiro ancora da un errore in disimpegno della difesa pugliese sbaglia e spara ancora sul portiere fallendo ancora una volta l’appuntamento con il gol.

Al 77° miracolo di Pissardo su gran conclusione di Canotto ben imbeccato da un ottimo Calò e l’estremo difensore del Monopoli si supera con un grandissimo intervento sventando così ancora una volta il 3-1 delle vespe. E’ una Juve Stabia che soffre la pressione del Monopoli nell’ultima parte della gara ma che di tanto riparte con dei contropiede ficcanti che mettono in difficoltà la difesa del Monopoli.

Con Mendicino di testa su angolo il Monopoli va vicinissimo al pareggio ad un minuto dalla fine con la Juve Stabia in piena sofferenza nonostante l’ingresso di Mezavilla e Melara al fine di immettere forze fresche in campo per mantenere il vantaggio nel finale di gara.

Finisce 2-1 per le vespe per la “sesta meraviglia” della Juve Stabia su sei gare di campionato. Vittoria molto sofferta ma importantissima con la Juve Stabia che continua a volare e da stasera con 18 punti in classifica resta a -1 dal Trapani capolista ma con due gare in meno. Sabato prossimo Juve Stabia attesa a Reggio dalla Reggina al “Granillo” alle 18:30. E una città intera continua a sognare ad occhi aperti…