Allenamento mattutino per il Napoli in vista del PSG. Differenziato per Insigne, rischio stiramento per Verdi

Dopo il successo di Udine, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti a Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il PSG di mercoledì a Parigi per la terza giornata di Champions League.

Seduta mattutina in cui la squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio al Dacia Arena sono stati impegnati in esercizi di scarico.

Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco e lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito partitina a campo ridotto.

Verdi è rimasto a riposo in attesa degli esami medici ai quali si sottoporrà domani per l’infortunio muscolare che lo ha costretto a uscire dopo pochi minuti al Friuli. C’è il rischio stiramento per lui, uscito dopo 2 minuti a Udine. Differenziato per Lorenzo Insigne.