PSG-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Mertens preferito a Milik

Il Napoli al “Parco dei Principi” di Parigi per affrontare il PSG di Cavani, Neymar e Mbappè: due risultati su tre a disposizione degli azzurri. Le formazioni

Il Napoli a Parigi con due risultati a disposizione su tre dall’alto del suo primato con 4 punti nel Gruppo C di Champions League. Di fronte un PSG allenato da Tuchel, zeppo di campioni soprattutto nel reparto avanzato con Di Maria, Neymar, Mbappe e Cavani, un attacco atomico in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra del mondo.

Il PSG per l’occasione deve fare a meno dell’infortunato Thiago Silva e dello squalificato Gigi Buffon. Per il resto formazione ampiamente annunciata con coppia di centrali difensivi costituita da Marquinhos e Kimpembe.

Nel Napoli, convocati ma ancora non disponibili Meret e Ghoulam, sono indisponibili anche Chiriches, Younes, Luperto, Ounas e Verdi, con quest’ultimo che recupererà solo fra tre settimane, più probabilmente dopo la sosta per le nazionali per una distrazione di primo grado all’adduttore rimediata dopo pochissimi minuti contro l’Udinese.

La gara che vedrà il settore ospiti completamente esaurito con oltre duemila tifosi azzurri e molti altri sparsi per tutti i settori del “Parco dei Principi” di Parigi, sarà diretta dal tedesco Zwayer che sarà coadiuvato dai guardalinee Schiffner e Achmuller. Arbitri d’area saranno Stieler e Stegermann mentre il quarto uomo sarà il sig. Beitinger.

Alle ore 21 a Parigi al calcio d’inizio di PSG-Napoli la temperatura sarà di 15 gradi, percepita 16°, con cielo molto nuvoloso e vento che soffierà alla velocità di 7 km/h. Il tasso di umidità sarà del 79%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo agli ordini del sig. Zwayer:

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappè, Di Maria, Neymar; Cavani.

Allenatore: Tuchel

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabiàn Ruiz; Insigne, Mertens.

Allenatore: Carlo Ancelotti