Ancelotti: “Ho un gruppo che mi segue ed una società che mi appoggia”

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l’Empoli. Queste sono le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.Net: “Arriviamo a questa partita in un buon momento e sono convinto che faremo una partita sul livello delle precedenti. Un primo bilancio lo faremo alla fine del girone d’andata. Sulla carta finora abbiamo avuto un calendario più complicato ma in questo torneo le piccole portano via punti alle grandi. Non mi piace mai dire il mio Napoli, la tua squadra lo è sia quando fai schifo che quando fai bene, alcuni allenatori dicono non è la mia squadra quando fanno male.

Fabian Ruiz è un ragazzo giovane, arriva da un campionato diverso ed un ambiente diverso e grazie ai suoi compagni si sta adattando al meglio, ha grande personalità. Ghoulam sta lavorando con la squadra ma è stato lontano dai campi per tanto tempo e dobbiamo usare massimo cautela perché ha subito molte operazioni. Dopo Sampdoria e Milan il lavoro in fase difensiva è migliorato molto, recuperiamo palla più alti. Se c’è più equilibrio in campionato c’è più incertezza. Koulibaly è tra i migliori difensori che ho allenato ma ne ho visti molti bravi, attualmente è tra i migliori al mondo. Il recupero di Ghoulam ci dà la possibilità di far riposare Mario Rui. Sono soddisfatto di Zielinski e Milik.

La forza della squadra la conoscono in pochi e forse anche io non la riesco a valutare a pieno, ci sono grandi margini di miglioramento. Tutti si aspettano lo stadio pieno ma non è da tutti poter vedere tante partite in casa per cui il tifoso ha scelto forse le partite più importanti. Il desiderio è quello di poter allenare una squadra che ti emoziona ma non è un sogno è una realtà. Ho un gruppo che mi segue ed una società che mi appoggia. Giocare bene non è facile e per questo quando lo fai devi portare a casa punti.

Ho spiegato a Mertens che ci sono le sostituzioni, mi farebbe piacere far capire ai giocatori che non conta la quantità ma la qualità dei minuti che giochi. Mertens è in ottima forma e bisogna far sì che questo stato di forma venga mantenuto il più a lungo possibile per cui non è importante se gioca dall’inizio o a partita in corso. Domani ne cambio tanti. Non stiamo parlando di mercato in questo momento, è tutto molto prematuro e sarebbe poco rispettoso parlare di altri giocatori che non sono qua, Cavani lo affronteremo tra pochi giorni. Ounas è pronto, Verdi sarà pronto dopo il PSG, Meret è vicino al rientro. Younes sta lavorando a pieno regime e per fine mese potrebbe essere pronto. Luperto sarà pronto col PSG. Non so come si diventa allenatori bravi, probabilmente ho avuto culo”.